為香港凝聚祥和氣場！疫境自助互助，勿以善小而不為，一同發出善念善意善行！

香港人助人精神之形象應該是大眾所認同，回顧過去每次於國內有需要幫忙振災或助學，都有不少人參與義助及捐獻。今天形勢反過來，我們除了感恩，說實在也要自助互助！

特別是疫境這些年，部分人已變得由惱怒、無助、到悲痛、到抑鬱；能強大的自助之餘，也不妨發揮互助的精神；能做能發揮刻下可做的事，生活身邊有很多俯拾可做的事，勿以善小而不為，隨時可以是別人的強心針！

列舉一下生活中，可能一個小買賣，輕描淡寫一句話，寬鬆待人的心態，每人，每日，每小時，每分秒，念念向善，念念寬懷，即使不會完全做到，這是正常的，但是，多一秒是一秒，多一分是一分，多一小時是一小時，多一人做就多一人，多這一分或一秒的善念或精神。人的共念的作用，就會形成一個氣場，善意的共念，氣息、氣場自然較善好祥和，令人舒服，相反亦然。

試舉例子如下：

1. 當要購買日用品物資或食物，如果已習慣到大型連鎖店或網購的，而你還行動自如又有能力的話，不妨留部分需要往街邊小販們走一趟，把要買的物資，分散向街邊檔主購買。因為，小本經營的他們更需要靠這些小買賣來生存。大家將資金流動流轉一下，讓大家都有經濟收益，大家都可以生存。

（圖源：網上圖片／由作者提供）

2. 如果需要返公司，如果路途不致太遠而經濟還可的話，有時可考慮選擇的士點對點的往返，少用公共交通工具一方面是減少公眾地方人流，另一方面，也讓的士業界們有點生計。互相刺激一下經濟。下車時，也不妨留一句祝福語、鼓勵話，大家都想活在善念氣場當中，一句輕言問候或祝福，可能已為別人製造了那怕只是一分鐘一秒鐘的紓緩。

3. 樓下管理處管理員、清潔的姐姐，出入見面，都向對方說聲感謝，感恩對方緊守崗位，為大廈保持運作正常。這些行業的朋友，不像我們可以在家工作的，他們的崗位，或多或少都有危險性，有他們緊守崗位，起碼大廈內生活也感安心。

（圖源：網上圖片／由作者提供）

4. 郵差先生或速遞工作雖然是有限度維持，但是他們的工作也是周圍跑，如果我們收到物品，見到他們，可以送上祝福出入平安，身體健康；這些高句不是要新年拜年才可以講的，一句小心意，郵差或速遞哥們可能更感自己受尊重，而不是只是派件的工具。（有些人收件真的連正眼都不望人一眼，對速遞他們來說有時真疑惑他們真的不值得被看一眼嗎？）

（圖源：網上圖片／由作者提供）

5. 反正都經常用手機，無妨多向單身、長輩，或有需要人士，發一下短訊問候一下，關心一下，發些輕鬆笑話或舒心音樂；如果真的有需要關懷，可以做下聆聽者，讓對方有舒洩機會，不懂輔導不要緊，有時聆聽已經幫了忙。

6. 見到街邊有老人家在執紙皮，或你沒需要，但都可以向婆婆善意說你需要一個而向她要，留一個紅包給她作為取了紙皮的付出，對你有善念的累積，對她更會樂上心頭的！

以上只是微小的提出，你可能都在做著不少善意善行，請大家不妨在這留個言，表達一下你日常的善意善行方法，讓有緣看到的人都看到，或被你的提出而受啟發，大家都可以齊心發出善念善意善行，愈多人凝聚愈對自己及周邊的人都有幫助，氣場愈祥和。

勿以善小而不為，齊心抗疫，感恩同行！共勉！