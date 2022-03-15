WFH衣著不能太鬆懈！保持好心態好姿態好狀態，要做到10個「減」！

WFH是否很舒服？

不用外出見人，不用化妝不需梳理，連睡衣都不用更換？隨時可以Hea下？

但是根據過去收集過一些資料統計，如果人的衣著長期處於寬鬆舒服姿態、行為處於極少受拘束狀態，舒服得愈久愈長時間，人愈容易變得鬆懈、懶散、惰性會愈來愈增加，會變得欠了積極性，說話能力溝通能力都會受影響，就是少了謹慎的思考、説話用詞方面都少了受約束的訓練，會容易變得衝口而出說錯話，或者不適合的用詞。如果長期處於這樣的狀況，只會愈來愈害了自己。

（圖源：網上圖片／由作者提供）

這段日子，有些事我們急也急不來，有不少想做而做不到的事，只能盡力做好自己的崗位，發揮最好的自己，最好安住自己的心，要做到10個減，包括：

減少身體出亂子，

減少烹調煎炸辣，

減少發放牢騷，

減少負面情緒，

減少接收負面能量，

減少收看過多的資訊，

減少接收影響情緒的訊息，

減少去人多的地方，

減少說太多的話，

減少計較與執著。

試想想平時大家都是忙着返工，外出食飯、應酬，外出旅遊，基本上很少靜下來，讓自己休養生息。大家留意這個「息」，上面一個「自」，下面一個「心」，就是要守好自己的心。安頓身心，就是一方面減少應酬，減少接收沒有養分的信息，減少不必要活動，相反安排一些時間給自己與自己相處，同時亦不妨趁機會在工作能力上或其他方面加強學習，提升自己。

這些學習包括心態、技能、體能、藝術、健康、正面資訊閱讀，想要精進自己，選擇多的是，但是貴精不貴多！只要選一些合自己的、輕輕鬆鬆的學，不要同一時間選太多令自己太忙，太多的話又變成壓力，那絕對不是好事。

（圖源：網上圖片／由作者提供）

至於在自己的身體姿態上，高度建議大家WFH也視之如同外出工作一樣的要求，不要讓自己鬆懈，如常化妝、整理髮型，別讓自己只穿家居服，梳洗後更換一些平時約朋友外出的時尚，或有品味，或較優質的休閒便服。正所謂「企企理理」，在家工作無論在姿態、狀態及心態，都可以如常保持高度水準！他日重回正軌生活的時候，這些年來你的工夫不會白費！至少限度你可以做到提升自己，超越自己。共勉！

（圖源：網上圖片／由作者提供）





