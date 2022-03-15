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15/03/2022

WFH衣著不能太鬆懈！保持好心態好姿態好狀態，要做到10個「減」！

#禮儀 #形象 #在家工作 #Work from home #衣著 #心態 #休養生息 #靜 #工作 #狀態 #姿態
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  • 藍婷

    藍婷

    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象。對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…曾為商品品牌代言人作形象指導，包括林志玲、徐熙媛、陳慧琳、周慧敏、楊采妮、關詠荷。

    熱衷以工作經歷體驗加生活行為故事結合技巧理論，導引形象IQ有助個人職場及生活帶來優勢、開啟潛能及提升素質。曾為香港經濟日報及Cosmopolitan月刊專欄作者。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　WFH是否很舒服？

 

　　不用外出見人，不用化妝不需梳理，連睡衣都不用更換？隨時可以Hea下？

 

　　但是根據過去收集過一些資料統計，如果人的衣著長期處於寬鬆舒服姿態、行為處於極少受拘束狀態，舒服得愈久愈長時間，人愈容易變得鬆懈、懶散、惰性會愈來愈增加，會變得欠了積極性，說話能力溝通能力都會受影響，就是少了謹慎的思考、説話用詞方面都少了受約束的訓練，會容易變得衝口而出說錯話，或者不適合的用詞。如果長期處於這樣的狀況，只會愈來愈害了自己。

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）

 

　　這段日子，有些事我們急也急不來，有不少想做而做不到的事，只能盡力做好自己的崗位，發揮最好的自己，最好安住自己的心，要做到10個減，包括：

 

　　減少身體出亂子，

　　減少烹調煎炸辣，

　　減少發放牢騷，

　　減少負面情緒，

　　減少接收負面能量，

　　減少收看過多的資訊，

　　減少接收影響情緒的訊息，

　　減少去人多的地方，

　　減少說太多的話，

　　減少計較與執著。

 

　　試想想平時大家都是忙着返工，外出食飯、應酬，外出旅遊，基本上很少靜下來，讓自己休養生息。大家留意這個「息」，上面一個「自」，下面一個「心」，就是要守好自己的心。安頓身心，就是一方面減少應酬，減少接收沒有養分的信息，減少不必要活動，相反安排一些時間給自己與自己相處，同時亦不妨趁機會在工作能力上或其他方面加強學習，提升自己。

 

　　這些學習包括心態、技能、體能、藝術、健康、正面資訊閱讀，想要精進自己，選擇多的是，但是貴精不貴多！只要選一些合自己的、輕輕鬆鬆的學，不要同一時間選太多令自己太忙，太多的話又變成壓力，那絕對不是好事。

（圖源：網上圖片／由作者提供）

 

　　至於在自己的身體姿態上，高度建議大家WFH也視之如同外出工作一樣的要求，不要讓自己鬆懈，如常化妝、整理髮型，別讓自己只穿家居服，梳洗後更換一些平時約朋友外出的時尚，或有品味，或較優質的休閒便服。正所謂「企企理理」，在家工作無論在姿態、狀態及心態，都可以如常保持高度水準！他日重回正軌生活的時候，這些年來你的工夫不會白費！至少限度你可以做到提升自己，超越自己。共勉！

 

（圖源：網上圖片／由作者提供）


 

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