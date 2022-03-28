你的FQ高嗎？衣服是文化載體，衣著智慧不單顯示氣質，也反映禮節及修養！

最近路透社記者向中國外交官汪文斌公開提問，結上黑色領帶有甚麼特別的意義。這段視頻被刷屏了。

（圖源：網上圖片，由作者提供）

這件事讓我想到Fashion Quotient（FQ）衣著智慧，平常有多少人會注意FQ衣著智慧？能注意多運用，FQ愈高，氣質也加分不少的！

衣著不應該只是視覺力量，不只是衡量品味及身份象徵；衣著表達也是需要智慧。牽涉的是場合，適當場合要挑穿對場合的衣裝打扮；這是禮，否則就是於禮不合。

中國文化中說「衣・冠・文・物」，衣服是文化的載體。所以，衣著智慧也多少反射了文化的高度。

女孩子結婚穿裙褂或婚紗，會問是甚麼意義嗎？逝者喪禮穿壽衣，會問是甚麼意思嗎？這都是最明顯的公認的文化，是認知。所以，參與者也要知禮知規矩。打個比喻，公司搞周年慶活動，當下環境是充滿歡慶喜悅的，參與賓客的著裝自然因而配合，才是禮的表現。相反，如果人家有哀痛之事，相關人等不會穿戴繽紛或笑容滿臉的來參與；否則變成無禮。也是關乎到修養。

那邊廂發生空難事故，喪失了一百多的生命，外交官結上黑帶，新聞主播也穿上灰色套裝白襯衣來報導新聞，就是一個為哀傷事件的心情表達。這邊廂的疫情，特別是近這個月，取去了近七千人的生命，實在不是少數目，著裝宜合理地適度地收斂，適度地以身體姿態顯示對事情的嚴肅感、對逝者家屬的無言同情，讓大家感受到同理同心的尊重。

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在大事大非的局勢及環境下，當左鄰右里有苦有難的時候，難道自己可獨善其身置若罔聞？還可以堅離地穿戴色彩繽紛花枝招展？FQ衣著智慧做到位，更多的尊重也隨之而來。

FQ衣著智慧也是一種心理展示，應用程式不只是極端的婚姻或喪禮，職場中更具有特別價值。在悲傷時展示一種感同身受，除了是同情也是修養，又或在開心活動中，你穿戴充滿悅樂，與眾同歡，表現投入為大家高興，既是禮也是修養。

如在生活上有些哀傷狀況，為了讓別人感受舒服，不受刺激，表示自己的感同身受，可藉衣著展示你的同理心情。色彩盡量以基礎的黑、白、灰、藍及自然大地色系。這些色彩組合從未過時，也沒有年齡所限；就經常顯出一份沉穩的氣度。款式簡潔、樸實，或予人親和溫暖感就好。

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有時，言語文字以外，行為就是修養的表達。



