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29/03/2022

你的FQ高嗎？衣服是文化載體，衣著智慧不單顯示氣質，也反映禮節及修養！

#禮儀 #衣著 #衣著智慧 #Fashion Quotient #FQ #氣質 #文化 #打扮 #場合
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  • 藍婷

    藍婷

    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象。對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…曾為商品品牌代言人作形象指導，包括林志玲、徐熙媛、陳慧琳、周慧敏、楊采妮、關詠荷。

    熱衷以工作經歷體驗加生活行為故事結合技巧理論，導引形象IQ有助個人職場及生活帶來優勢、開啟潛能及提升素質。曾為香港經濟日報及Cosmopolitan月刊專欄作者。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　最近路透社記者向中國外交官汪文斌公開提問，結上黑色領帶有甚麼特別的意義。這段視頻被刷屏了。

 

（圖源：網上圖片，由作者提供）

 

　　這件事讓我想到Fashion Quotient（FQ）衣著智慧，平常有多少人會注意FQ衣著智慧？能注意多運用，FQ愈高，氣質也加分不少的！

 

　　衣著不應該只是視覺力量，不只是衡量品味及身份象徵；衣著表達也是需要智慧。牽涉的是場合，適當場合要挑穿對場合的衣裝打扮；這是禮，否則就是於禮不合。

 

　　中國文化中說「衣・冠・文・物」，衣服是文化的載體。所以，衣著智慧也多少反射了文化的高度。

 

　　女孩子結婚穿裙褂或婚紗，會問是甚麼意義嗎？逝者喪禮穿壽衣，會問是甚麼意思嗎？這都是最明顯的公認的文化，是認知。所以，參與者也要知禮知規矩。打個比喻，公司搞周年慶活動，當下環境是充滿歡慶喜悅的，參與賓客的著裝自然因而配合，才是禮的表現。相反，如果人家有哀痛之事，相關人等不會穿戴繽紛或笑容滿臉的來參與；否則變成無禮。也是關乎到修養。

 

　　那邊廂發生空難事故，喪失了一百多的生命，外交官結上黑帶，新聞主播也穿上灰色套裝白襯衣來報導新聞，就是一個為哀傷事件的心情表達。這邊廂的疫情，特別是近這個月，取去了近七千人的生命，實在不是少數目，著裝宜合理地適度地收斂，適度地以身體姿態顯示對事情的嚴肅感、對逝者家屬的無言同情，讓大家感受到同理同心的尊重。

 

（圖源：網上圖片，由作者提供）

 

　　在大事大非的局勢及環境下，當左鄰右里有苦有難的時候，難道自己可獨善其身置若罔聞？還可以堅離地穿戴色彩繽紛花枝招展？FQ衣著智慧做到位，更多的尊重也隨之而來。

 

　　FQ衣著智慧也是一種心理展示，應用程式不只是極端的婚姻或喪禮，職場中更具有特別價值。在悲傷時展示一種感同身受，除了是同情也是修養，又或在開心活動中，你穿戴充滿悅樂，與眾同歡，表現投入為大家高興，既是禮也是修養。

 

　　如在生活上有些哀傷狀況，為了讓別人感受舒服，不受刺激，表示自己的感同身受，可藉衣著展示你的同理心情。色彩盡量以基礎的黑、白、灰、藍及自然大地色系。這些色彩組合從未過時，也沒有年齡所限；就經常顯出一份沉穩的氣度。款式簡潔、樸實，或予人親和溫暖感就好。

 

（圖源：網上圖片，由作者提供）

（圖源：網上圖片，由作者提供）

（圖源：網上圖片，由作者提供）

（圖源：網上圖片，由作者提供）

 

　　有時，言語文字以外，行為就是修養的表達。

 

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