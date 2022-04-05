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05/04/2022

同心協力參與防疫物資包裝義務工作！盡展香港人勤奮、高速、高效特質！

#禮儀 #職場 #義工 #防疫物資包裝 #香港人特質 #勤奮 #高速 #高效 #論語
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  • 藍婷

    藍婷

    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象。對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…曾為商品品牌代言人作形象指導，包括林志玲、徐熙媛、陳慧琳、周慧敏、楊采妮、關詠荷。

    熱衷以工作經歷體驗加生活行為故事結合技巧理論，導引形象IQ有助個人職場及生活帶來優勢、開啟潛能及提升素質。曾為香港經濟日報及Cosmopolitan月刊專欄作者。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　八十年代開始，香港人給國際大眾認同的是甚麼形象？其中一項應該是公認的：勤奮！高速！高效！這些特質，在某個年齡群的確是特別明顯及令人尊敬！

 

　　相信大家在過去幾天也看到新聞報導，防疫物資包裝這個項目分別在全港多區分工進行。我有幸也參與了政府防疫物資包裝的義務工作。這個項目是自願報名參加的。我除了幫忙募集義工，也邀得「國際經典文化協會」溫金海主席，以該協會名義，組織了論語課同學作為義工隊，選擇參與分別在3月30及31日、早上共四小時及下午共四小時的時段。按時段配對人數，來自不同領域的義工參與。每義工自行在當日做了快速測試呈陰性才好進入場地。

 


（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　借用論語一句「德不孤 必有鄰」，今次這個項目，完善引證了這句話的意涵。

 

　　我們被分派到港島南區的赤柱執行工作。參與的我組義工隊，比預定大概十五分鐘至三十分鐘就到達，有心、早到及準時的義工團，真的可愛到一個點！更有趣的是，現場本來預備要派給義工的手套，只是義工們見到有包裝物資已急不及待想開工！縱使工作人員在台上大叫請大家暫停，先報達一下規則，也得花很大力氣呼籲；那時有八成人整止活動及聆聽，有兩成人雙手似乎仍是「停不了」！

 


（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　社區會堂內放滿所有防疫物資的紙箱，派發的防疫包標準是用白色背心膠袋，外貼上標籤「眾志成城 團結抗疫」，內有一大包快速測試劑、兩小包口罩、兩盒連花清瘟膠囊、政府的文檔。現場目測可愛的情境是：一組大約六至八人的義工們，急不及待拆箱的拆箱、拆盒的拆盒，枱上的物資，有人負責打開膠袋貼標籤，另一個馬上把其他的物資放入，另一個又來負責把膠袋緊緊打結，務求不會鬆掉，也好讓負責派出去的義工們較好多量攜帶。另一義工再把所有綁好的防疫包有秩序地擺放入箱，按規定數量點足夠後隨即封箱。大家都是第一次合作，但默契超強，同心同念，力量及氣場強到像不用討論甚麼，一股氣流就是推你執行，卻又順暢無比！

 

　　現場不少看來已是退休人士，但見他們也經常要彎腰蹲下、移動重重紙箱的；大家好像在比賽，手腳超快！速度之強及投入，覺得歎為觀止！工作了大概個半小時，大會負責人提出大家小休十分鐘，建議往場外空曠地方飲飲水，紓緩一下；但現場目測，幾乎沒有人願意停下來，真的！大家仍然默默做默默包！超高強度的投入！

 

　　身處這現場及過程，感覺到香港人的眾志齊心、投入、善良、超高效率！沒有聽到任何怨言，總之，就是埋頭在做！一往無前！令人感動又讚嘆！

 

　　可能大家的投入度超標、工作效率太驚人，第一天未及下午五時，大會負責人宣布這裡包裝的總數量，已經是當日預期的超額完成狀態！最搞笑是聽到義工說，不緊要啊，可以繼續包的！後來工作人員說真的要停了，也沒有物資了，大家才肯停下來，於是又興高采烈拍照留念一番！相信如果還有物資，有些可愛義工是不計較服務時限而繼續包下去的。我也聽到有義工說，「吓？冇啦？我仲可以包的……咁快就要走啦？」真的可愛又可敬！

 

　　縱有諸多對抗疫引申的意見或煩惱，這幾小時抽空來參與，是一個好難得的機會，在包裝工作中專注當下的需要，「放空」自己繁雜思絮，念念珍惜及感恩這機遇這環境，「安住」自己的身心，是無比的放鬆、自在、寧靜及舒暢！精神性的滿足實非外在物質可比擬。

 

　　赤柱這個地點，對部分人來說，畢竟是偏遠，所以負責人問我去這區會否太遠太不便？來參與的都是有心人，況且任何地區對某些人來說都是遠的，香港交通四通八達，地點遠近其實不是問題，反而這就是看因緣與誰和應契合。所以，我感覺到這次特別凝聚了同路有心人，氣場特別好！結果是第二天不用到下午時段已超額完成，義工可提早收工，順利圓滿。

 

　　很多義工同學都異口同聲表示能參與這工作體能上可能有點累，但是感到很開心！很值得！而大家事前事後也沒有任何要求，盡心付出。這次更是好差事！順便入赤柱享受一下片刻的放飛，見見這個久違了的小鎮風光。

 

　　但願疫情快快遠走高飛！各行各業盡快復甦，人人有工做！學生可返學！感謝所有為疫情出謀出策、出錢出力、出心出物資、安排物流、送食物、搭建築、所有按觸疫情高危工作者！希望大家盡快重過健康生活！努力！

 


（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

 

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