有誰不想提升個人形象格局！贏不能贏盡，要學習「藏」、接受「輸」、懂得「讓」！

有一對夫婦朋友剛創業，經營自己的公司，每天一起工作。作為太太的朋友最近吐苦水，為了大家共事的和諧，縱使意見不一致或難達成共識，她也盡量相就，但有些狀況，關乎到她的個人專業、資歷及專嚴，有時會被作為上司的丈夫或同事忽略，甚至被踐踏的感覺。心悶不快，情緒低落。

人生總有些不可避免的事，就例如兩夫妻在同一機構及環境工作。事非得已的話，就要有心理準備面對碰觸一些異見、不協調及爭論，要有心理準備勇敢面對及處理；這，也是人生大學問啊！

聽過一句說話：「贏了吵架，輸了個家」。

最近也寫下了一些化解關係問題的生活碎碎念。其中一段是這樣的：

贏，不能贏盡；生活要——

（圖片由作者提供）

學習『藏』，藏甚麼？就是藏自己的壞情緒，藏自己的惡言語；壞情緒惡言語都是破壞關係的刀！能藏則藏，減少傷害；能把壞情緒惡言語「化」，就更是理想境界；接受『輸』；輸甚麼？當大家各有意見，討論一輪還是各執己見，即使大家是好親密，但是達不到共識，心有點不舒服；那麼，如果自己不計較輸，讓對方贏；路，還可和諧繼續走下去的；懂得『讓』。讓甚麼？就是有意見有爭論，疆持不下的話，問自己，最終想事情結果順自己心意就是了？還是寧願「讓」步，讓出自己據理力爭的方式，讓對方得「贏」，讓大家保持良好和諧或親密關係；讓而不致有嚴重傷害的，懂得讓，令對方舒服。

道理大家都懂，要做到，背後要甚麼？

例如學習『藏』，藏起壞情緒惡言語，否則會造成雙方不滿、不甘、不爽、貪噴痴念都會跑出來互相廝磨，藏，終究不是最極致解決方法；最好方法是要「化」；壞情緒惡言語終極是要化掉，才不傷害自己不影響別人。但不是一句話說了就算，而是要行動，要累積功夫；首要知道心能轉境；要學懂轉「念」，心念一轉，態度一變，心態影響百分之八十的結果！要提升自己格局，正念轉向就有機會化掉了自己的貪噴痴的負面心思。那麼，化的背後，又需要甚麼資源或條件？

一般人都喜歡自己總是贏的一方，是令人開心滿足的；不是很多人會想到刻意讓自己輸的；如果能接受自己輸，一次，兩次或……；接受輸，其實是自己的修為。

能贏是能力，能輸是心量，是胸懷。懂得讓，是氣度。綜合來說就是在行為上的修養。明道理之後，就要靠自己的執行力，執行力更需要從根源下手，包括先處理好個人健康飲食（我倡導選擇健康素食）及運動（我推薦練習太極養生學）著手，要有健康的體質、澄明的思想，才有強盛能量及行動力（想到就要做到）。最幸福還是找到明師，明白道理的導師助梳理問題；有這些根源條件，按道理，行方法，習練之。

（圖片由作者提供）

想提升個人格局，不要忘記「贏，不能贏盡」、學習『藏』、接受『輸』、懂得『讓』！ 對家人、情侶、夫婦、朋友、同學、同事、上司、夥伴…任何有人的地方，人與人的關係，都通通可以應用！共勉。