淺談浴佛禮儀，行、住、坐、卧都需講究，既是莊嚴道場，也是莊嚴自己！

每年農曆四月初八是佛誕，又叫浴佛節。

希望社會清淨安寧，環境優美清淨；浴佛是一份虔誠的禮佛，祈祝佛日增輝，國泰民安，如意吉祥，對個人更是自我提醒。

浴佛的意義在於提醒我們淨化個人「身、語、意」，浴佛儀式的事前籌備莊嚴而細膩，浴佛禮會製作一個花亭（花池），亭中安置誕生的小佛像就是佛陀童年即是悉達多太子，讓大眾禮敬供養，以香湯灌沐。意寓「外沐佛身，內淨自心」，藉香花淨水灌沐佛像的儀式，加強恭敬心，同時提醒自己外離身垢、內離心染，時時刻刻保持身心清淨，藉此提醒自己啟廸內心章現慈悲與智慧。

（圖片由作者提供）

出席浴佛的大眾，宜懷抱尊敬、莊嚴、虔誠之心，先理解浴佛的意義及禮節，對浴佛行動可接近知行合一。近年因疫情關係未能真正實體進行，但對有興趣或初認識佛法者而言，線上浴佛也是有儀式感的；不妨先多了解浴佛的意義及禮節，將來正式實體參與時可以最恰當程序展現。

籌備浴佛的工夫不簡單，但參與者進行浴佛的步驟簡單，整個儀式不是隆重，而是莊嚴。浴佛象徵著我們洗去內心污垢，心靈得到淨化，顯現每個人本來具有的佛性。浴佛儀式是為提醒我們紀念佛性的偉大，用禮佛儀式感來激發大眾對佛法的敬仰，增加修學的熱忱，菩提心不退。有幾點藉得注意（每個道場的浴佛儀式有大同小異的微調分別，可先理解基本原則方向，或事前先向道場了解他們的程序儀軌，以作配合。）：

1. 到埗浴佛地點後宜保持淨與靜，保持自己身心定靜，或要靜心排隊等待進行；不宜飲食，不宜用電話或不時埋頭看發信息甚至錄音，也不是聚會聊天的時候；宜禁語，即使有話要說宜輕聲細語。

2. 當手持淨水沐浴悉達多太子像時，以摯誠之心進行：

第一步：雙手合十，同時問訊，問訊就是問候請安的意思，像我們日常生活中和親友見面，會招手或點頭，同時說聲：「你好嗎？」，正信佛教徒問訊同時低頭鞠躬，表示謙卑尊敬，不敢傲慢。因為有些人生性傲慢，點頭也不會，問訊低頭低頭鞠躬是修養自己放下我慢，心內默念『 南無本師釋迦牟尼佛 』聖號。

*一般問訊動作：雙手合十，低頭鞠躬彎腰至膝*，結手印**上來後，兩手拱齊眉，再合掌至胸前。（*正信佛教完整動作是跪在拜墊上再起立，**如果初次接觸，最好事前請教手印動作。）

第二步：當手持淨水，每瓢淋浴於悉達多太子像身上之前，先默念浴佛偈四句——「我今灌沐諸如來，淨智莊嚴功德海，五濁眾生離塵垢，同證如來淨法身」，共進行三次；

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第三步：合十發願：願除貪（欲）、瞋（恨）、（愚）痴的污垢，讓身行、語言、心意都能保持潔淨；

第四步：迴向功德：迴向是借浴佛的功德，淨化自心的煩惱塵垢，除了自己受益，同時迴向予有情眾生；願止惡修善，願眾生皆得菩提智慧皆受度。（可同時三問訊，退後，反回自己的位置）

疫情前的過去十年，我每年都參加浴佛及常去道場，綜合多年對活動的觀察，趁今次機會，淺談分享進入佛教道場要注意的基本禮儀儀規之事（如有錯漏敬請包涵及指正）；佛教道場確有不少儀規，行、住、坐、卧都有儀軌，都是為人的修養修練；既是莊嚴道場，也是莊嚴自己。

佛教道場向來講究莊嚴、端正、清淨；謹慎知禮、守禮、執禮，是修為修養的展現。正信佛教徒一般會自備海青（黑色長及足踝的漢服式外袍）到場後套上於日常衣服上，非佛教徒的一般大眾穿日常衣服就可以，但宜以莊重為大原則。曾經見過有些男女信眾參與浴佛的時候，有穿低胸寬鬆上衣，有穿背心無袖襯衫，有穿短褲或短裙；就是因為穿了這類寬鬆或過短的服裝，當進行脆拜身體起伏時，衣衫不整，相當尷尬。有穿涼鞋而沒有穿襪，踏入室內佛堂大殿要脫鞋時的赤腳狀況既不衛生也欠莊重。希望提出來，對於鮮入佛門道場的朋友，避免以上的著裝，能作多點認知準備；少點手足無措感。

著裝考慮—進入莊嚴之地，宜保持莊嚴別人、莊嚴自己的心；這地方不是一般的朋友或商業活動之所；所以，男女老幼進入道場的活動之前，意識上宜以莊嚴為大前提；服裝安排避開吊帶、無袖、寬衣領、低胸衣、露腰、露背、透視、短裙、短褲，破洞、緊窄衣服、濃妝艷抹、花枝招展、動物皮革服飾鞋履、性感或任何煽動式語言或粗話圖案，都不應穿。進入前，就是穿上襪子或帶來襪子才穿。當脫鞋之後，雙腳不會完全暴露於人前及空氣中；也不會顯得不雅。至於襪子，可以的話最好選純黑色棉襪，無任何花紋圖案是最理想。明白、較富經驗及資深的佛弟子，往往都只會穿純黑色棉質短襪，完全包裹腳掌，見不到任何腳部肌體，女士也不會穿任何絲襪之類。

（圖片由作者提供）

《弟子規》有一句「冠必正，鈕必結」，提醒大家衣裝端好，把鈕扣結好，這都是基本端莊行為事。

大膽向大家分享一下佛教的基本禮儀儀規；祈願大家得蒙佛恩，法喜充滿，厚植菩提；祝願各方早日化解疫情的困境，祝願大家身體安康，吉祥如意！共勉。