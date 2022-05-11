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11/05/2022

從進食到為人處事，做到「舌尖上的禮儀」10件事，修養氣度 Level Up！

#禮儀 #餐桌禮儀 #惜食 #形象 #舌尖禮儀 #氣度 #修養
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    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　很多人都著重要知道或學習餐桌禮儀，而多數人都在意於工具上形式上的工夫，特別注意西餐禮儀。提到餐桌禮儀離不開怎樣用用具怎樣食才為之得體。注意過餐桌禮儀之後，更要進入另一面，就是舌尖上的禮儀。

 

（圖片由作者提供）

 

　　甚麼是舌尖上的禮儀，就是在吃食物時，從食引申到為人處事，引申到人與人之間的關係力量及禮儀力度。拿捏好舌尖上的禮儀，影響力可以更有強度及深度，也讓自己的禮儀量度更寬廣！

 

　　以下十項關乎舌尖禮儀事，做到就是修養氣度大提升，說白了其實沒有甚麼難度，每個人都可以做到！

 

1. 閉口嘴嚼 — 當與朋友共膳，口中有食物在咀嚼中，這時候就不得意忘形或急不可耐的說話。這是最基本直接的「舌尖上的禮儀」。

 

2. 得體示意 — 食物送到口中，卻發覺有問題，即刻大發雷霆說這樣不好，那樣不對嗎？相反，如能靜靜地向工作人員示意，就是修養，盡顯你的包容大度，仁者風範！

 

3. 讚美之心 — 人家請吃飯，不妨多向對方表達感恩感謝之情意，對食物也多提出讚美，也是顯示讚賞請客者懂得選擇。

 

4. 感恩之心 — 縱使食物不合胃口，即使真的對食物是讚不出口，也可以說一些感恩請客者一番心意好意為你的付出。多一句感恩，快樂就是這樣簡單。

 

5. 寬懷體諒 — 食物的味道，是觀點與角度；如能懷著讚美心、感恩心，好的一餐，不好的也一餐，寬容有度，必受歡迎！自己也得到讚賞！自問工作或其他事情上，都有過不在水準或狀態的時候吧，要求人家體諒自己之同時，又可有以寬懷之心體諒別人。

 

6. 捨得食慾 — 食物不夠分配時，立即引出一個念頭，就是少食一點，要「捨得」本來的食慾，成全其他人可以取吃；這必然換來更多的欣賞及尊重。但捨得的方法，不是擺出「施捨」姿態，而是善巧地表示自己「足夠」而承讓他人，更令人喜歡你的胸懷！

 

7. 惜食分擔 — 餐桌上剩下來的食物，提議不要浪費，每人「分擔」小綴的話，很輕鬆就可以「光盤」，幫忙「分擔」其實是任何一桌人有份食的就應該有的責任，幫忙「善後」。吃不完，就打包取走，不要浪費食物，這應該是生活常態。

 

（圖片由作者提供）

 

8. 尊重之心 — 服務員端菜或收拾工具時，不妨在他／她身邊加上謝謝之語，那是對服務的尊重。尊重自己尊重別人，也更讓別人尊重自己。

 

（圖片由作者提供）

 

9. 轉化場面 — 如果吃過食物了，枱面上把杯碟刀叉碗筷稍為整理收拾放好在一邊或一角落位置，服務員肯定對你的動手幫忙受到感動！事實上如果能把食完食物而弄到杯盤狼藉的場面轉化，個人格局也大大颷升！

 

10. 離場風度 — 不少人用餐過後，離開時起身、椅子拉開了，或會再看看有沒有漏了東西，之後就是這樣離開；如果起身離場時，順手把椅子輕移入枱下，既不會那麼阻礙通道，也是反映個人進退有禮的修養。

 

 

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