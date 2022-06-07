想人生有改變、形象增埴，要拋開「顧慮」！如何闖過？親身經歷分享！

得知一位朋友的人生有改變，為了鼓勵她重投工作，分享了一些意見。她是接受的，但是，也直言她自己是「顧慮」特別多，所以即使很想找工作，但又怕時間不夾、地區來回時間不知有多遠，就是怕耽誤別人，又怕自己做不好⋯⋯；當她拋出一個問題，本來為問題梳理好，卻又來了第二、三、四個問題，問題一直「輪迴」。

有些朋友總是想一些未發生的事，想一些她認為可能發生的事，想一些不應是此刻去想未來的事，於是，就這樣做不成，那樣做不了；停了下來。這種行為模式就是議而不決，決而不行，行而不定。對某些事想太多，於是形成阻礙自己踏出一步。當然，不等於認同毫無準備的橫衝直撞式行動，當中有需要懂得拿捏的度。

我曾經提過一點，就是，沒有事情是預想最好的結果或狀況才下決心或下手去做的。如果要這樣想的話，可以想十個、百個、千個可能性來阻礙你自己行出那一步。與其花精神時間去分析自己怎麼做不到，不如花精神時間去想想自己怎樣把事情做得到。無論千算萬算都可能會遇到問題的，那就見招拆招吧。

想起2002年出版的第二本著作《生活形象Modern She》中提及自己當年也曾在工作路上有很多迷思。但是，憑著一個信念就是要開拓新思維及新的工作模式，我沒有去想這樣可能怎麼怎麼，那又怎樣怎樣，我只是花些時間精神及資源去摸索，成就了自己在較少的負擔及包袱下去實行，這個過程，本身就是切實的經歷學習。

雖然是廿年前的寫作，但感恩思路仍然是貫徹的，截錄部分與大家分享交流：

（圖片由作者提供）

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（以下文字摘自本人2002年著作《生活形象Modern She》）

形象增值決定

99年，仍在雜誌工作，感覺上難有突破，工作予我而言沒有新鮮感及滿足感是致命傷。終於下了決定，放棄當時的工作，走出香港思考一下到底自己可以怎樣轉變之同時更要為自己增值。目的是想重拾校園生活，修讀自己有興趣的形象及公關商業科目，考驗一下獨自走去無親朋又從未踏足過的紐約，感受一下異地生活的過程。

別顧慮太多

作此決定前明白到離開香港將失去工作及暫停收入，但心想工作路程總有不同階段，我當時想當日的決定將為來日帶來新局面，不試過又怎知是好是壞？太多顧慮便很難踏出改變的第一步，踏出之時亦要告訴自己總要想些辦法出來向前行！有好些朋友事後都訴說在工作上找不到新意及逼於無奈做下去的苦處，我往往都表示既然明知繼續下去帶來痛苦，何不拋開顧慮去試闖自己想做的事。自怨自艾也不是辦法，別人的意見也得要自己去思索行動，除了自己誰也幫不了。

一切在乎嘗試

回想一生人第一次出門旅行就是與四位朋友往絲綢之路。一去便是一個月。由於路途崎嶇，過程中出了不少問題，當時已明白有很多事都要自己勇於嘗試才可有轉機。此外，從工作生涯中亦學懂了很多找尋一件事或相關情況及牽涉人物等各方面的根源辦法，從中亦領悟到嘗試對處理事情的重要性。1999年獨自去紐約「遊學」也是一個嘗試，過去從未踏足過，亦沒有當地朋友，總之就是要嘗試考驗自己的生活適應力。但嘗試之前當然也得做資料搜集，大概了解一下當地的生活環境治安交通及氣候等等。

（筆者後記： 就是因為這次的「遊學」，收獲了自己第一次在紐約時裝周做過記者兼攝影！也令自己第一次踏上紐約時裝頒獎典禮CFDA Awards的紅地氈，行著行著卻無心插柳地緊貼在著名設計師Valentino、名模Claudia Schiffer及Elizabeth Hurley身後，因此也可以近距離接觸及拍照！）

（圖片由作者提供）

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又記得寫我的第一本書《模特兒專業路HOW ‧WHY‧ WHAT ‧WHERE》的時候（作者按：2002年出版），趁有空檔往倫敦約見兩間模特兒代理做資料搜集。找了兩日都未能與有關人事聯絡得上，為了不枉此行，很努力地不停打電話。那天在King's Road短短路程上也打了十次電話（作者按：那時沒有手機，只能邊行邊找公眾電話亭打電話），在洽洛斯百貨公司（作者按：著名旅客必到朝聖的百貨公司Harrods）門外又打了好幾次，終於給我找到了有關的公關代約時間見面，更得其中一間著名模特兒代理Storm的老闆Sarah Doukas（作者按：九十年代名模Kate Moss及Devon Aoki皆由她發掘提拔而入行）接見，由原定給我半小時時間伸延談了一小時。

（圖片由作者提供）

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筆者後記：努力發心，有願再有力，做過嘗試過，就是難得的體驗！

《生活形象Modern She》雖然是2002年的出版，現在仍在香港部分圖書館可以借閱：按此