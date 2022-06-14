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14/06/2022

給父親節一句話：有一種禮物叫做「陪伴」！那怕一起坐在沙發甚麼都不多講多做

#禮儀 #父親節 #孝順 #孝敬 #父母 #父親節禮物 #陪伴 #孝敬愛
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    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　大部分人及商業活動都注重母親節！相對之下，父親節的反應是比較冷淡得多。你是否也在盤算如何安排節目或禮物給父親？

 

 

（圖片由作者提供）

 

　　節日在商業世界被鼓吹成消費慶祝式，無可厚非！一家人高興聚首吃喝，歡歡喜喜地食過痛快，也是疫情下難得的生活儀式感！當然，也有大部分人不當節日是甚麼回事；有心的，天天都是父親節。

 

　　其實，母親節也好，父親節也好，最大的意義是提醒大家為人子女對父母的愛、對父母的竉，也是警剔反思一下對父母的態度。真正愛爸爸的行為，從來不是物質可以對等或代替的。那怕子女送上大禮，但平時對家中竉物貓狗的起居餵食玩具玩耍，更著緊過對自己爸爸，作為父親，情何以堪？！

 

　　近代不少新手父親會親自入產房見證BB出生、剪臍帶、親自背抱BB、餵奶，這些是上一代父親極少參與的，卻成為現代父親的流行生活式！父親形象的確是起著顛覆式的巨大改變！

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　父輩對家庭對小朋友的行為在改變，但是，父輩內心情緒表達方法依然極少改變！就是心中情緒總不會直接表達出來，總是憋、藏在心中，對子女的情感又總是比母親較疏離；明明是很愛自己的仔女，但就是不會表示，不會用說話形容；明明好想子女回家吃飯，口中說出來的卻是「無所謂，下次再食」；明明好想子女回家一起打打麻將，口中卻說忙就不要返來了！用完晚飯八點都未到，明明好期待打兩圈麻將，口中就說成「夜了，不要打麻將了，快點回家……」口不對心不是女性／母輩專利，男性／父輩也如是。

 

　　父親輩作為男性體系，很少把問題說出來訴苦，很少求助，也很少示弱；那怕他也有好朋友、好兄弟、好死黨，就是不會向自己以外的人表達情緒。

 

　　對於年青的父輩，針對子女來說的，有一份禮物叫做「孝敬」；作為子女每天對父母要有份「尊敬、愛意、關懷」的心念和行動。《弟子規》有幾句簡單三字、六字說話，一語就到位了。例如：「父母呼 應勿緩 父母命 行勿懶 父母教 須敬聽 父母責 應順承」。如果時刻保持對父母敬重之心，那就是對父親最好的禮物 （對母親都是同樣解讀）。

 

（圖片由作者提供）

 

　　對於年邁的父輩，針對已婚也是為人父母的子女來說的，世界上有一份禮叫做「陪伴」；年邁父親的活動力大減，雖然口邊總是說「你們忙吧！不用回來看我」，又或者口中從來不敢要求子女做甚麼，也不會要求大家一起旅遊，但是當作為子女帶他出門外遊的話，父親雀躍興奮的心情是藏也藏不住的！實情是，他的口中是一個說法，心中是另一個想法；能抽時間就盡量抽時間「陪伴」！很簡單，那怕你與爸爸坐在沙發，甚麼都不需多講多做，就只是在旁邊一起看電視也好，找些想當年的話說，給他機會講講心中記得的事，可能瑣事都讓他說得很暢快，因為平時可能沒有伴跟他一起暢所欲言。子女的倍伴，不需要大費周張，已是很珍貴的禮物！

 

（圖片由作者提供）

 

　　當然，「孝・敬・愛」之心，非只在父母親節而為，是日常的，是從行住坐卧多方面著手的。

 

　　祝願普天下所有父親，都受子女的「孝・敬・愛」，天天都有子女的陪伴，健康吉祥，福壽綿長！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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