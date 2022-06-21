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21/06/2022

職場說話技巧｜如何換個措辭提升說話力？以「琢磨式說法」表達！

#禮儀 #管理 #職場 #辦公室貼士 #說話技巧 #琢磨式說法
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  • 藍婷

    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　同一句說話，表達出來的意思可以被解讀為兩碼子的事情。原因之一在於用甚麼的措辭、怎樣的說法，接收感受或影響力更可以是差之毫釐繆以千里。

 

　　職場的事不難做，職場的人所衍生的人我是非才是工作間的挑戰。

 

　　工作間有人就有事，而人與人之間就經常要溝通要表達，俗語話「有話好好說」，是非或不滿或忐忑都是言語間引起感受而衍生出來的。所以，做事易，管人難，管好嘴巴更難；管不到別人的嘴巴，只能管自己嘴巴，管好自己的情緒，管好自己的反應。

 

（圖片由作者提供）

 

　　不同身份地位的領導、或管理層、或一般職員，都有不同的表達的方式的需要，特別是管理層及有影響力的級別，有些人做事很成功，有能力懂做事的人很多，但是表達力就未必與實力對等。所以，有帶導身份者，就不宜隨便，必要時也要惡補說話表達力或演說技巧，有份量有養份的話句才可以發揮感染力及影響力。

 

　　實話實說有時會成為傷害，或被誤會，特別是聽眾背景太闊，講者也未能按聽眾背針對式表達，氛圍也是考量點；因此，在種種不確定因素下，有必要為自設立一套琢磨式說法，減少被誤會，變相多了點保障，說話含養量份量值可以從80分升上到90 分。

 

（圖片由作者提供）

 

　　舉兩個例子以琢磨式換個說法：

 

　　例子一：當領導說班底都是「我」選的，驟然聽會覺得太強調這是個人的「我」。如果要琢磨話語讓聽後感更有意思及說服力，不妨考慮說：有謂「選賢舉能」，班底都是經我深究嚴選過各人的能力、承擔力及執行力而篩選落實；有能者居之，各司己職，是未來大局的重要把手！（尾三兩句是要重覆向聽的人貫輸自己選擇正確，以有能之士來形容，有結果性考量的想像—是未來大局的重要把手；說法是要肯定團隊眾人、植入了份量定位，對一般普羅大眾來說印象會更強更深。

 

　　例子二：以短訊WhatsApp向餐廳訂枱，回應是「明天好full」。收到這訊息的客人，內心很自然反應：即是怎樣呢？有位還是沒位？其實客人只需要知道自己的枱能否訂得成功，其他的資訊不用此刻多說。所以，回應的說話方法先要確認接受或不接受，再來才發出其他資訊作輔助。「明天好full」這句話看來純是個人認知而衍生情感式反應，可能是好意讓客戶知道明天會很滿座，但如果沒有其他意思、沒有任何梳道的處理方法、又或根本沒必要提及，除非訂位客人很想知道或很介意才因應需要而提及。沒帶能量的說法、沒帶對事情有解決性幫助性的說話，根本不用多說。

 

 

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