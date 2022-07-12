12/07/2022
職場新人返工，商務禮儀3大指引，讓工作少點踏坑少點尷尬，減少老闆煩惱！
藍婷
藍婷
藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。
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有位老閭朋友常頭痛請人之事。他說請人難，請好人更難！請了的新畢業生，要不是做不長，要不就是要教仔教女般教他們應有的商務禮儀。他以為畢業生應該懂的做人禮節，原來不似預期的。最令這位老闆難以想像的是，因為他們是做物業代理的，有個新人返工之後，這位新同事要為住戶處理居所裏的電器品，但這位新人類已超過廿五歲，卻從來不懂得用洗衣機！老闆很錯愕，怎麼一個住在城市長大的本地人，連洗衣機都不識用？就是因為自小有家傭做！
老闆第一反應是：你可以不做，但至少要懂！
事實上，不少新人類都是00後，而這一代不少是從細到大都有家傭照顧起居飲食及打點一切。而且成長於智能環境，所以少了一些人事的歷練，惟有在培訓課中「補習補習」！為了令新人類上班早一點懂得踏足社會應注意的商務禮儀溝通，所以提出了一些指引，務求他們工作起來少點踏坑，少點尷尬；多點成熟及暢順；指引例子如下：
1. 首天上班，應該怎樣做才能給上司／同事一個良好印象？（重點：親切隨和）
一般情況，第一天上班，未能全部認識同事，甚至也未能記得同事名字。假如在走廊或其他地方通道上遇到，所謂「禮多人不怪」，點頭微笑，親切友善，打個招呼及自我報上名來。如果真是想好好記著別人名字，那自己要做些工夫，以對方名字或某項特徵作為幫助記憶重點。午膳是否要跟大家一起？宜靜觀其變，不宜過於主動以免惹來反感。多留意上司或同事的動向。一般情況，總有一兩個熱心人會問你要不要一起吃飯，你隨和答應跟大隊就是。
（圖片由作者提供）
2. 如何可以與同事建立融和？
在工作的場境，就是工作。有工作關係，自然有話題。毋須刻意，更切忌以日常瑣事來跟大家打關係；工作間盡量不談私事，不論個人感覺，不揚個人情緒（你的私事、感覺、情緒都與同事無關，要與他們分享也在工作後，不是工作時段做的事；否則就變成三八閒聊所）；應說則說，不到你理不到你說的事，就不用多管閒事。話多不如話少，話少不如話好，話好不如話精。想塑造自己是怎麼形象的人？心中規劃一下，可以磨練一下如何呈現符合該形象的一言一行。
（圖片由作者提供）
3. 應該注意上司同事相處的商務禮儀
做好辦公室的基本商務禮儀，對未來的商務客戶聯繫及溝通都是最好的基礎步驟。宜注意的包括：
（1） 準時上班—如果要在公司的茶水間吃早餐。更應比上班時間提早10-15分鐘來處理自己狀態。
（2） 有取有還—取了同事的某些東西，緊記交還。
（3） 有始有終—打開過影印機後，要記得蓋好，或沒有紙了，要補放。
（4） 出入禮讓—如推門進入、出入電梯、關門離開，如是種種皆是素養及風度。
（5） 時間禮儀—按開會時間早5分鐘到，不宜在會議中出入或打電話，別令大家因這些行為影響流程及拖延進度。
（圖片由作者提供）
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