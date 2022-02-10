跟明星學儲錢！4個儲蓄妙法：罐仔儲蓄法、薪水4分法，邊個方法最快儲到首期買樓？

受疫情影響，今個農曆新年未能四出拜年，逗不了很多利是。但所謂「積少成多」、「聚沙成塔」，就算只有一千幾百元，都要識得儲起來或有計劃地使用，才是致富之道！娛樂圈原來都有不少「小富婆」，包括林秀怡、劉佩玥、詹子晴（丫頭）、林依晨等，都各自有其儲錢妙法！即刻向她們偷師！

1. 林秀怡：罐仔儲蓄法

林秀怡和電視台導演男友於2020年尾「上車」，一同購入屯門一個約500萬元的單位，不少人說她是人生贏家，她卻說這是她辛苦儲錢的成果。林秀怡自小就有儲蓄習慣，並奉行「罐仔儲蓄法」，即是每次一出糧，她都會將整份人工從戶口提取出來，將大部分錢作為家用，其他就放入不同的「罐仔」，分開使費和儲蓄。她說，因為現金比較有實感，可以見到自己還剩餘多少金錢，以免不知不覺多花費。

（截圖自《婚姻合伙人》）

2. 劉佩玥：333儲錢法

曾經因劇集《降魔的》啤啤一角而彈起的劉佩玥，原來曾經是個「月光族」，直至她學會「333儲錢法」，將薪金分為3份，把1/3的薪金用於儲蓄理財、1/3的薪金用於生活消費，餘下的1/3的薪金則用作家用。聽說，這個「333儲錢法」讓剛出來工作的她在短時間內就儲到一筆錢，足夠讓她還學費之餘，更可以供弟弟讀書！十分厲害！

3. 詹子晴（丫頭）：薪水4分法

有「副業女王」之稱的台灣藝人詹子晴（丫頭），開設的副業愈來愈多，其中手搖飲品牌「不要對我尖叫」的分店還開到香港，成績驕人！聽說丫頭出身低收入家庭，18歲出道後扛起養家責任，每天省吃儉用，23歲就存到人生第一桶金！丫頭曾分享，存錢有一個很重要的法則，要先將「收入」扣掉「固定支出」和「儲蓄」，最後才是「花費」！

（圖源：詹子晴丫頭小闆娘）

4. 林依晨：226信封理財法

被稱為「零負評女神」的林依晨，出道初期同樣經歷過要為家人清還債務的艱辛日子，幸好她一出道就成為女主角，拍下《18歲的約定》、《惡作劇之吻》、《東方茱麗葉》、《我可能不會愛你》等家諭戶曉的電視劇，隨著收入開始增多，林依晨奉行「信封理財法」，將收入分為10份，9份交給媽媽，剩下的1份就再按照1：3：6（生活費、家用、房貸）均分，加上她為人節儉，最後只用了3年時間就還清家中負債，更於在30歲前買樓上車！

綜觀這四位「小富婆」的儲錢妙法，其實萬變不離其宗，都是要妥善地做好收入規劃，減少不必要的開支。不過儲錢一向知易行難，想要成為「小富婆」，方法從來都不是最重要，決心才是。