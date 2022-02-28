《福布斯》香港富豪榜2022｜李嘉誠蟬聯榜首！邊兩位富豪身家升幅最大？有無新面孔？

不知不覺我們已經抗疫兩年，疫情走勢反覆，經濟免不了受到衝擊！在第五波疫情肆虐之下，福布斯近日就公布了2022年香港富豪榜！據統計，前50名富豪的總財富有輕微的下降幅度，由去年的3310億美元下跌至3280億美元。至於榜首又是哪一位富豪？有無新面孔上榜？即睇結果啦！

即睇首三名！李嘉誠蟬聯榜首？

長和系創辦人李嘉誠以360億美元蟬聯榜首！雖然李嘉誠所持有的Zoom股價下跌，但是福布斯指出，誠哥保得住首富全因為長江實業的股價較去年升三分之一！至於屈居第二名的就是恒基兆業創辦人李兆基，其財富增長了12%，擁342億美元；而第三名則是新世界主席鄭家純及其家族，由於名下周大福珠寶集團股價上漲4%，使其身家增至264億美元，為今年財富增長最多的富豪。

（圖片來源︰李嘉誠基金會Facebook）

邊位富豪身家升幅最大？

至於今年富豪身家漲幅最大的就有兩位！根據福布斯的報道，分別是房地產女掌門人陳譚慶芬和航運大亨Harindarpal Banga！前者女富豪的身家double跳，達到39億美元，排第二十五名；後者的身家亦升97%，達到29億美元，Harindarpal Banga早前就曾經投資印度美容用品線上零售商Nykaa。

由於智慧手機銷量止步不前，楊建文和林惠英夫婦大受打擊，身家減少一半以上，降至89億美元，排名下滑了6位至第10位。另外，福布斯亦指出，博彩大亨呂志和、何超瓊、梁安琪和何猷龍的財富都出現了萎縮。

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