在家工作日日趕deadline？跟Steve Jobs、Bill Gates學習！WFH都可變時間管理大師！

「今日準時返工、收工！」 / 「今日準時食Lunch！」相信各位WFH的打工仔都有幻想過以上的畫面。

WFH過數天後，一切的幻想都破滅，每日都在遲到邊緣起床、三餐不定時、工作做不完……相比在辦公室工作，自律對WFH實在太重要！如果發現自己工作效率變低，不妨參考以下3個工作/時間管理策略，訓練自己成為職場的時間管理大師！

#1 巴菲特︰5/25法則

（圖片來源︰Twitter @WarrenBuffett）

要做好時間管理，時間分配/投資的技巧就至關重要！說到投資，我們又怎可以不參考股神巴菲特的管理策略呢？巴菲特就有一個「5/25法則」，據說，他就是利用這個法則來引導自己私人飛行員思考人生職涯的問題！我們亦可以應用在職場上，到底要點實行這個法則？

1. 列出想要完成的25個目標，然後再圈出自己認為最重要的5個目標。

2. 將to-do list分為2個清單，一個就是最想實現的5個目標，另一個就是餘下的20個。

3. 只專注在只有5個目標的清單！

你可能會疑惑列出25個目標後又不是做齊，豈不是浪費了時間嗎？錯了，這個方法正好可以幫助我們將待辦事項分優先次序，因為同時chur住完成太多目標，只會分散注意力，嘥氣！

#2 蘋果教主Steve Jobs︰三七法則

（Apple 影片截圖）

的確又唔係人人都可以將一日的工作細分25個項目，不妨改試試Steve Jobs的法則！原來現在紅遍全球的Apple 都曾經有過黑暗時期，全靠出動「三七法則」起死回生，將產品分為兩派︰30%是發展得非常好，70%只是不錯或是不值得去做，Steve Jobs 就只是專注發前者。

轉一轉角度，這個「三七法則」都可以運用在WFH時間管理，到底自己的待辦事項入面有邊30%最重要、緊急？將自己的工作化繁為簡，規劃得清清楚楚，做事都有效率啲，唔使日趕夜趕！

#3 Bill Gates、Elon Musk︰時間箱工作法

（圖片來源︰twitter@BillGates）

俗語說，計劃總是趕不上變化。但是，如果你發現自己變成deadline fighter的話，那就要參考一下Bill Gates和Elon Musk都用的「時間箱」工作法（Time Boxing）！所謂的「時間箱」，即是列出to-do list之後就再為工作設下一個time slot比自己完成。聽講，Bill Gate是以每5分鐘為單位來安排自己的日程，認真誇張……計編者話，身為小薯的我們又不用走極端路線，按自己的習慣，定下合適的目標，否則只會弄巧成拙！

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