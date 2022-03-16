員工離職率高10倍！同人工低無關？管理人應注意的4個「有毒職場文化」警號！

一場持續了兩年多仍未完結的世紀疫症，影響了每一個人的日常生活模式，對打工仔來說，最明顯的變化就是「在家工作」（Work From Home）的流行！但疫症所影響的並不止如此，在新冠肺炎肆虐期間，不少打工仔對生活有了另一番體會，有些人更決心擺脫「社畜」人生，毅然辭職，甚至掀起所謂的「大辭職潮」！

據聞「大辭職潮」在美國爆發後，一直蔓延至澳洲、印度、日本、台灣等地，令不少企業面臨大規模的人才短缺挑戰，需要出盡「招數」吸引及挽留人才！但根據麻省理工學院斯隆管理評論（MIT Sloan Management Review）的最新報告，不少打工仔選擇辭職的主因原來並非低人工，而是因為「有毒職場文化」，報告更指「有毒職場文化」會令員工辭職的機會高出10.4倍！到底甚麼是「有毒的職場文化」？即睇！

據調查數據分析顯示，「有毒職場文化」包括：

1. 未能促進職場多樣性

職場多樣性，又稱員工多元化管理，即是指企業能創造一個可容納不同種族、國籍、性別、年齡、宗教、政治理念、性傾向的工作環境，讓擁有不同背景和文化的員工保持互動，將有助企業跳出傳統思維框架、推動創新！以科技巨頭Apple為例，近年極力推廣「多元與包容」的職場文化，包括持續縮小男女性別比例，2020年其女性員工比例為34%，高於2018年的33%和2014年的30%！同時致力促進員工多樣性，將亞洲員工比例從2018年的23%提高至2020年的27%！難怪Apple能創造出高達81%員工留任率！

反之亦然，一間未能促進多樣性的企業，只會陷入「單一文化」的困局，令員工難以拓寬視野、接受新想法並吸納新知識，而有能者無法發揮所長，最終只會選擇辭職！

（截圖自電視劇《家族榮耀》）

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