疫下出現「煲劇疲勞」？線上免費睇圖書館館長60本選書！同場加映︰精選3大電子書App

疫情下，日日都留家展開「煲劇馬拉松」，放工煲，放假又煲，恐怕出現「煲劇疲勞」……不如就重拾閱讀的習慣？現在看書不一定再去圖書館借或去書店買書，有手機就得！最近公共圖書館就推出「60本館長選書」的活動，可以在電子書App上任睇！同場推介3大中英文電子書App給大家，藉這段時間好好增值自己啦！

60本館長選書！「HyRead 3」免費任借！

香港公共圖書館由即日起至5月1日推出活動，大家可以免費借閱由館長精選出來的60本中文電子書，足足有7大主題，好像是個人成長、工作、繪本等等。大家只要經專題網頁或下載HyRead 3應用程式，登入圖書館帳戶，唔使預約就可以免費下載，而且不設限額！

（圖片來源︰喜閱．飛越 Facebook）

跟大家簡單介紹一下「HyRead 3」這個電子書App，它就像一個線上圖書館，它主要提供港、台的電子書和雜誌，只要登入香港公共圖書館的帳戶，就可以同時借閱4本電子書和2本雜誌，館長選書的活動就例外！

即睇教學短片︰

專題網頁︰https://readingisjoyful.gov.hk/zh/60alc

HyRead 3下載︰iOS｜Android

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