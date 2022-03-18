失業援助金2022懶人包｜劃一派1萬元！3月16日起接受申請！一文睇晒「臨時失業支援計劃」申請資格及須知

第五波疫情嚴重打擊本港經濟，失業率急升至4.5%，為遏止失業率繼續上升，行政長官林鄭月娥今早（3月18日）於記者會上宣布將推出兩項支援措施，包括「臨時失業支援計劃」。政府代表今日下午2時召開記者會，宣布「臨時失業支援計劃」申請詳情，此計劃將惠及全職、兼職和自僱人士，合資格人士會劃一獲得1萬元。

即睇「臨時失業支援計劃」申請資格：

1. 去年10月1日前年滿18歲

2. 去年10月1日至申請時通常在港居住

3. 去年10月至12月內至少一個月有工作

4. 月入不少於2,700元、不高於3萬元

5. 提交申請前要連續30天內沒有工作

「臨時失業支援計劃」沒有行業限制，申請人須以個人身分提出，並上載失業或停工證明，如果沒有，亦可填寫個人申訴書。如持強積金戶口的申請者，其戶口需為2月7日前已申請的強積金戶口中；如沒有強積金戶口，需提供收入和工作證明。

現時13個表列處所員工、停工停薪留職人士均符合申請資格，但主動離職、申請當日仍有其他工作、綜援人士、已獲防疫抗疫基金指定資助的人士，均不附合申請資格。申請人要聲明申述資料是真實和完整，否則或面對刑事檢控；發放資金後，政府會抽樣調查。

「臨時失業支援計劃」接受網上申請，申請期由3月23日早上8時至4月12日11時59分，為期3星期。審批結果會以手機短訊及電郵（如申請者有提供電郵地址）通知申請人，預計合資格申請人可在提交申請後3至4星期收到資助。政府會以自動轉帳形式發放臨時失業援助，如申請者曾參加2020年的現金發放計劃，政府會配對相關戶口，當申請者確認後便可轉帳至相關戶口；如沒有申請相關計劃，則要提交收款銀行帳戶資料。

申請者亦可親臨服務中心遞表，政策創新與統籌辦事處總監何珮玲提醒，市民可先在網上預約到訪時間，政府亦會加派人手處理，盡量避免人流過多。

被問到如果有員工「炒散」，是否過去一個月有一日收入都不能申請？何珮玲回應，理論上申請人要失去所有工作30日才可申請，但明白現時情況艱難，如申請人因「炒散」而有數天收入，可先遞交申請，相關部門會視情況從寬處理。