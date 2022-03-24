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24/03/2022

銀行無開？唔怕！匯豐恒生推「手機入票服務」！毋須跑去分行或入票機，簡單3步即時存入港幣支票！

#打工仔 #匯豐銀行 #手機app #職場 #個人理財 #商業理財 #支票 #手機入票服務 #入票機 #恒生銀行
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　本港第五波疫情爆發，各大銀行陸續安排旗下分行暫停營業或縮短服務時間，令不少有需要使用銀行服務的市民大感不方便！匯豐銀行、恒生銀行日前推出全新「手機入票服務」，只要用手機App拍下支票，毋須跑去銀行或入票機，都可以即時存入港幣支票，無論個人入票定幫公司入票都得！非常方便！

 

　　「手機入票服務」點樣用？只要登入HSBC HK App，並點擊頁面底部的「轉賬及繳費」，再按3個步驟入票，就可以存入由滙豐或恒生銀行簽發的港幣支票啦！成功入票後，跟實體支票一樣，用戶可以於HSBC HK App查閱入賬記錄，客戶支票簽發人更會即時收到通知！

 

【匯豐恒生推「手機入票服務」】即睇入票教學！

 

Step 1：登入HSBC HK App，先點擊頁面底部的「轉賬及繳費」，然後選擇「存入支票」，亦選擇你希望存入支票的戶口，同時輸入支票銀碼，再選擇「繼續」。

 

（圖源：HSBC）

 

Step 2：點擊「拍攝你的支票」，之後拍下支票的正背兩面，並選擇「繼續」。

 

（圖源：HSBC）

 

Step 3：核對資料，最後按「確認」提交存款指示。

 


（圖源：HSBC）

 

　　服務除了適用於個人理財客戶（最多可存入5張支票，每張支票金額上限為港幣2萬元），商業理財客戶一樣用到！商業理財客戶只要登入香港滙豐Business Express流動應用程式，選擇「手機入票服務」，最多可存入20張支票，每張支票金額上限為港幣10萬元！

 

　　最後，最後，大家記得要妥善保存支票正本至少180天，以備進一步核實支票所需！更多詳情可向銀行（個人理財商業理財）了解。

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