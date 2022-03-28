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29/03/2022

全港18區乘客評分排行榜首次出爐！中西區排包尾！邊區乘客最溫文有禮？Uber推新功能即check自己乘客評分！

#打工仔 #全港最溫文有禮區域排行榜 #Uber #叫車平台 #司機評分 #乘客評分 #call車
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　有用過Uber的人都知道，每次call車，都可以在App上看到司機的基本資訊和星星評分，即所謂「司機評分」！但你知道自己在Uber上的乘客評分嗎？又有多少名Uber司機給予自己五星評分？最近Uber首次公開全港18區的平均乘客分數及排行榜，並列出最温文有禮的地區。想知道自己所在的地區的得分和排名？即睇以下排行榜！

 

　　在「全港最溫文有禮區域排行榜」，新界以4.86分位列第一，其後為九龍（4.83分）；雖然香港島排最尾，但其實分數絕不差，有4.82高分！至於「全港十八區乘客評分排行榜」，葵青、沙田、大埔和屯門均獲得 4.86/5的極高評分！

 

全港最溫文有禮區域排行榜

1. 新界（4.86）

2. 九龍（4.83）

3. 香港島（4.82）

 

全港十八區乘客評分排行榜

1. 葵青、沙田、大埔、 屯門（4.86）

2. 東區、觀塘、 北區、西貢、荃灣、黃大仙、元朗（4.85）

3. 離島區、深水埗、南區（4.84）

4. 九龍城（4.82）

5. 油尖旺、 灣仔（4.81）

6. 中西區（4.80）

註：以上分數為平均分，5分為滿分。

 

（圖源：Uber）

 

　　睇完排行榜，是時候告訴大家一個新消息！最近Uber推出最新功能，就是讓Uber用戶查閱自己乘客評分！只要在Uber App內的設定選單中點按「私隱」，然後點擊「私隱中心」，再於「你在 Uber 的資料和私隱」部分向右滑動，並點選「想要查看你的 Uber 使用摘要嗎？」，再向下滾動至「瀏覽你的資料」部分，並點選「檢視我的評分」，就可以睇到有多少位司機給予自己五星的最高評分！又有多少位給予不太理想的一星！同時亦可查閱過往行程記錄、付款和通訊設定等資訊！非常方便！

 

　　如果你未能取得滿分，又想提高自己的乘客評分？即睇Uber司機提供的4個小貼士：

 

　　1. 準時到達上車地點：香港路面情況繁忙，盡可能請不要讓司機夥伴等待，以尊重他們的時間。如有疑問，可隨時通過 Uber App 與他們聯絡。

 

　　2. 保持車輛清潔：避免留下垃圾或個人物品，盡量不要在車內進食任何會留下強烈氣味的食物。如果容易在交通工具上暈眩不適，尤其是深夜盡興而歸的時候，不妨自備膠袋應付不時之需。攜帶寵物乘車時，亦緊記保持車內整潔。

 

　　3. 避免引起司機分心：當使用電話通話或播放影音時，請使用耳機或保持較低音量。車輛行駛時，請避免過度提供駕駛意見，以免影響司機對路面情況的判斷。

 

　　4. 開門時要額外留神：開門前請留意路面情況，不要撞到途人、欄杆，甚至其他車輛。關車門時也要注意力度，不要太大力。司機夥伴經常視用力關車門為扣除評分的一大原因。

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