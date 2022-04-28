曾江逝世｜名牌大學出身，曾做建築師！兩次婚姻失敗後覓得一生最愛？8件事回顧曾江傳奇一生

資深藝人曾江昨日（27日）被發現倒斃於尖沙咀一間檢疫酒店房間內，享年87歲。曾江縱橫影壇多年，由《射鵰英雄傳》的黃藥師以至《英雄本色》的堅叔，他的每個角色都深入民心。當中最令大家印象深刻的，莫過於《美源髮彩》廣告，廣告中的一句「美源髮彩，無得彈」成為無數香港人的集體回憶。原是建築師出身、經歷過3次婚姻的曾江，是如何走過他傳奇的一生？

資深藝人曾江昨日與世長辭。

（圖片來源：曾江微博）

#1 名牌大學出身：原來曾江是「學霸」？

曾江出生於上海，家族背景可說是大有來頭。曾江的外公是清朝第一代接受外國教育的留學生，來港定居後，曾江初時的讀書成績不算優異，後來轉至華仁書院後發奮圖強，在高中時更成功到美國升學，第一個學期已考獲第一名及獲得獎學金！曾江更憑4.0 GPA的成績獲麻省理工學院和哈佛大學等名牌大學取錄，但他最後選擇到加州居住，並決定入讀加州大學建築系。

#2 捨棄高薪厚職，加入演藝界

大學畢業後，曾江回港發展建築事業，並曾做過3年建築師。只可惜3年間他的設計終究也是設計，並沒有被採立成真實建築。一成不變的工作成為了他加入演藝界的契機，先後簽約邵氏和電懋兩大製片公司，期後至1981年加入無線電視。

#3 過百部影視作品：「黃藥師」成經典

曾江加入演藝界後，先後參與過無數電影和電視劇，作品超過100部，當中包括不少《英雄本色》、《流金歲月》、《竊聽風雲》等經典之作。不過要數到曾江最為人熟悉的，必定是他在無線劇集《射鵰英雄傳》中飾演「黃藥師」一角！除了本地影視作品，說得一口流利英文的曾江亦早已衝過國際，拍攝不少外語電影，包括《007：誰與爭鋒》、《藝伎回憶錄》以及《火拼時速2》等大作。

曾江「黃藥師」一角成經典。

（網上截圖）

#4 《美源髮采》廣告40年不變

「逐漸變黑又得，立即變黑又得，得咗！」一聽到這句對白，相信大家腦海都會浮現曾江企於深藍色背景前的一幕。《美源髮彩》廣告攝於1970年代，一句「美源髮彩，無得彈！」令曾江成為廣告界經典。拍攝至今四十多年，《美源髮彩》廣告仍不時會在電視看到，全因廣告商買斷播放權！近年曾江夥拍方中信為Salon de Pro拍攝染髮劑廣告，當中方中信和曾江的對話：「都幾十年，我以為你好滿意」、「染到咁假，我點見人呀！」，和應《美源髮彩》廣告，成為當時城中熱話！

《美源髮彩》廣告令曾江成為廣告界經典。

（網上截圖）



多年後曾江為Salon de Pro再拍攝染髮劑廣告。

（網上截圖）

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