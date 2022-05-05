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05/05/2022

歐美00後新寵！反修圖社交平台「BeReal」：零濾鏡、2分鐘內出post！你有興趣試玩嗎？

#打工仔 #新興社交App #新興社交平台 #BeReal #00後 #Z世代 #朋友 #P圖 #零修圖 #真實 #真人版Emoji #Instagram #反修圖 #歐美
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　大家有否統計過在社交平台出Post前平均花多少時間 「P圖」？又有沒有一刻覺得「心很累」？如果你感到厭倦的話，或許可以轉玩一下大受歐美00後歡迎的社交應用程式Be Real！它標榜可以讓用戶展現零「P圖」、零美顏的一面！聽講這個App的下載量節節上升，這款00後的社交App有咩特別？ 

 


（圖片來源︰BeReal Facebook）


　　其實BeReal早在2019年尾已經存在，它是由一位法國企業家Alexis Barreyat創立的，設計意念就是針對當前社交媒體的虛偽世界，想打擊社交平台浪費時間又帶來壓力的情況，於是乎整個App的運作就反其道而行，不准用戶「潛水」、不準修圖，100%顯示你的真面目！


特色一︰無預警2分鐘內打卡


　　程式除了鼓勵零修圖之外，亦希望用戶不要做一個「CD-ROM」，所以就鼓勵用家每日都要出一個Post，你一日未出相片，一天都是不能夠看到其他人的相！BeReal 用戶每天都會收到隨機通知，提醒要發送一個Post，用戶就要在2分鐘內影相，你是絕對無時間執背景、調顏色、瘦臉的。 錯過了2分鐘黃金時間是否代表當日無得再玩呢？又不是！大家可以照發相片，但是朋友就會知道你沒有即時發布。

 

 


（圖片來源︰BeReal Facebook）


特色二︰前後鏡頭並用


　　除了限制用戶在2分鐘內影相，程式還有一個獨特的操作令你Be Real！當你收到通知要影相後，只要你一按，程式就會從你手機的前後鏡頭同時拍攝，編者第一次試玩真的嚇一跳！大家記得要擺定Pose兼向境頭微笑！

 


（圖片來源︰BeReal Facebook）


特色三︰真人版Emoji


　　Emoji用起來雖然很方便，但是一直以來都有個垢病︰就是永遠不知道朋友真實的情感。而這個App的另一特色就是有真人版的Emoji，大家在回覆朋友的post時，可以拍攝自己真實的反應來製作成RealMoji來回覆，整個互動變得搞鬼，跟朋友的距離又拉近一步！

 


（圖片來源︰App Store）


你會想試用嗎？


　　看完以上的3大特色，你又會否想試用呢？BeReal的設計理念很值得現代人去深思「到底值不值多花這麼多時間去修圖呢」？這個社交App就可以慢慢訓練自己從這個「虛偽網上世界」抽離，以最原始的方式跟朋友分享生活點滴！不少網友都大讚平台玩法很有趣和打破了朋友之間的隔膜。


　　不過，老實說，編者就覺得BeReal似乎難以一時三刻會在香港爆紅，因為其他的社交平台本來是一個「花花世界」，每日都有很多吸晴的資訊，估計不會有太多人會突然徹底改變心態。如果大家都想體驗一下樸素的社交App，不妨邀請自己的朋友齊齊開account試玩一下啦！


BeReal


網站︰https://bere.al/en
Facebook︰https://www.facebook.com/BeRealApp
下載︰AndroidiOS

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