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06/05/2022

【母親節｜女性創業】成功創業家都是「媽」？抗壓能力強！擅長人際交往！從全職媽媽身上學到的7個成功人士特質！

#打工仔 #創業家 #創業 #職場 #女性創業 #辦公室貼士 #母親節2022 #母親節
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　母親節就到啦！又係各位仔仔女女要花心思氹媽媽開心的大日子！畢竟「媽媽」這份工實在不易打，日日做足24小時不特止，更永遠沒有晉升機會！有些人認為做全職媽媽更慘，因為她們的全副心思都放在家庭上，完全失去在職場打拼的衝勁！如果你也有同樣想法，那就真的太小看為母者的能力和「行情」！事實上，不少全職媽媽依然渴望事業成功，更甚懷有自己創業當老闆的夢想，當她們因著「媽媽」這個身分和責任而練就出一身好功夫，絕對比你和我這些打工仔更有潛力成為一個成功的創業人士！即睇7個媽媽比任何人更適合創業的原因！

 

1.    抗壓能力強

 

　　所謂「抗壓能力強」的人，就是當他遇到一些難以處理的事情時，仍然選擇堅守職責，而不會輕易氣餒或被壓垮！作為媽媽，常常都要面對孩子大哭大鬧的胡鬧行為，抗壓能力差一點，隨時就會焦慮或煩躁起來，對孩子破口大罵！不過，愛護孩子的媽媽總會在這些「考驗」來臨時，學會調整自己的情緒的心態，再來糾正孩子的問題行為，抗壓能力只會愈來愈強！需知道一個成功的創業者，必須擁有極強的抗壓能力和自控能力，遇到問題時不能認輸，要盡快想辦法解決，關於這一點，「媽媽」絕對能贏在起跑線！

 

（圖源：ViuTV《反起跑線聯盟》劇照）

 

2.    能一心多用

 

　　創業難，難在要事事上心。即使不是所有事都要自己親手處理，但鐵定要清楚整盤生意的運算，包括成本、銷售及宣傳策略等，所以待辦清單上經常都寫滿了各種事項，有時更會同時處理多項任務，實在有需要一心多用！相信很多人都會認同，媽媽絕對是能夠一心多用的表表者，能夠一邊照顧孩子，一邊忙洗衫、煮飯、打掃屋企……有些媽媽更厲害，能同時和人聊天講八卦！

 

下頁繼續睇：媽媽比任何人更適合創業的原因

 

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