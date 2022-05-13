濕鞋急救大法！落大雨鞋襪全濕點算好？5招極速乾鞋兼除臭！邊款鞋一定不能用吹風機？

又到梅雨季，雨水接連登場，濕漉漉天氣固然讓人感到心情厭悶，更麻煩是每次外出，鞋子總是弄得濕答答，先別說腳一整天悶在濕鞋裏會不舒服，如果不馬上而且妥當地弄乾濕鞋，鞋子隨時會產生異味或變形，甚至可能要報廢！到底要怎樣做才能「拯救」濕鞋？不同面料材質的鞋有不同的急救方法？即睇！



【濕鞋急救大法】1. 報紙



把報紙塞入鞋子裏面，是也最基礎也最多人用的「救鞋」方法！眾所周知，報紙吸濕力強，只要將報紙捲成團狀再塞入鞋子裏，一來可以幫助鞋子更快變乾，二來可以撐住鞋子，免得鞋子在乾燥的過程中變形！給大家一個小貼士：每隔一段時間就要再換上乾爽的報紙，不要等它濕透才替換，這樣才能乾得快！



【濕鞋急救大法】2. 廚房紙



明明報紙是「濕鞋」救星，為甚麼要用廚房紙？最大的原因是，報紙本身有油墨，可能會弄髒鞋子（尤其是布鞋或淺色皮鞋）！而且廚房紙比一般的單層抹手紙厚，吸水能力較強，可以加快弄乾鞋子！切記，就算手上沒有廚房紙或抹手紙，都不要用普通紙巾，不然整雙鞋裏都會是紙巾屑！



（圖源：publicdomainpictures）



【濕鞋急救大法】3. 竹炭包／乾燥劑



平時用於衣櫃裏的竹炭包和乾燥劑，原來都是「濕鞋」救星！雖然竹炭包和乾燥劑的吸濕速度比不上報紙和廚房紙，但由於它本身有除臭防霉的功效，放在仍有水分殘存的鞋子裏，就不怕鞋子乾掉後仍有陣陣臭味！



【濕鞋急救大法】4. 吹風機



想要短時間內「救鞋」？很多人都會選用吹風機！不過要留意的是，由於吹風機的熱風會損害皮革，故不宜用於皮鞋！在此也給大家一些使用吹風機「救鞋」的小竅門：先把鞋子弄至半乾狀態（塞報紙／廚房紙絕對是緊急處理方法！），然後找一個紙袋或是塑膠袋套住鞋子，在袋上剪一個小洞讓風從袋口灌進去，讓鞋子呈現烘烤的狀態，這樣會比直接對著鞋子吹風的效果來得更好！



【濕鞋急救大法】5. 酒樽／水樽



別懷疑！你沒有看錯！的確是酒樽和水樽！雖然樽並沒有任何吸濕除臭的功效，但網上有不少「同路人」分享經驗，只要將鞋垂直插在酒樽或水樽上晾乾，會比將鞋靠在牆邊放或平放在地上晾乾，快2至3倍！



無論你選用哪個方法，記得「救鞋」前，最好先解開鞋帶，拿出鞋墊，把鞋子內部露出來，才可以加快「急救」過程！