樂悠咭申請懶人包｜65歲或以上人士下月分階段申請！不記名長者八達通將取消？一文睇晒申請途徑、時間表及須知（附申請教學短片及表格）

在今年2月，政府將二元乘車優惠的合資格年齡由65歲調低至60歲，他們必須申請樂悠咭方可享用優惠。政府近日就宣布由6月1日起至明年10月底，分階段接受65歲或以上合資格的人士申請樂悠咭以繼續享用乘車優惠，屆時不記名的長者八達通卡就會取消。到底有咩途徑可以申請？時間表是怎樣？原本拎有效「殘疾人士身份」個人八達通卡又點安排？即往下睇樂悠咭申請懶人包！

樂悠咭網頁

下載申請表格

申請表格派發地點

（圖片來源︰八達通網站）

樂悠咭申請資格及時間表

樂悠咭是專為60歲或以上香港居民而設的全新租用版個人八達通卡，印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。何謂合資格？申請人須滿60歲或在申請日起計的未來3個月內年滿60歲，並持有有效香港智能身份證的香港居民。

而65歲或以上首次申請樂悠咭的人士就要按以下的指定日期分階段遞交申請。首批的申請人士為1956年出生（即現年66歲），大家可以在6月開始申請樂悠咭，而1938年或以前出生的人士為最後一批，他們可以於明年9月至10月尾申請。當政府完成發出樂悠咭後，就將會取消現有不記名長者八達通及一般個人八達通卡享用二元優惠的安排，生效日期將另行公布。樂悠咭申請時間表如下︰

（資料來源︰八達通網站）

如何申請樂悠咭？

申請樂悠咭有兩大途徑，合資格人士可以透過八達通App申請或填寫申請表格以郵遞方式申請。以下是兩大申請方法教學︰

八達通App申請樂悠咭教學

步驟一︰準備好香港智能身份證正本及彩色護照證件相片。證件相要是6個月內拍攝的，規格必須是大頭相片、白色或純淺色背景以及圖像最少600像素 （闊） x 800 像素 （高）。你可以先把彩色護照證件相片存於手機内或是拍照供上傳。

圖為不獲接受的相片例子。

（八達通網站截圖）

步驟二︰下載八達通App

Android ｜iOS ｜AppGallery

步驟三︰在八達通App內遞交申請

大家可以在八達通App主頁面的「焦點服務」部分，點選申請樂悠咭，或於主頁面的右下角點選「更多」，然後選擇申請樂悠咭，再按照電子申請表内列明的步驟申請及遞交即可完成申請。

即睇影片示範︰

郵遞表格申請樂悠咭教學

步驟一︰索取附有免郵費回郵信封申請表格

大家可以到以下地點拎申請表格︰

港鐵客務中心非付費區 （土瓜灣、宋皇臺、顯徑、啟德、海怡半島、利東、黃竹坑及馬場站除外）及輕鐵客務中心 （元朗、天逸、良景及屯門碼頭站）

政府資助的 長者地區中心 、 長者鄰舍中心 及 長者活動中心

香港房屋協會 （ 出租屋邨、樂頤居、彩頤居 及 雋悦 辦事處）*6月1日起提供

另外，大家亦可以選擇自行下載表格，不過就要自備信封和郵票。

步驟二︰填妥申請表格

按申請表的指示填上個人資料，並在表格內貼上彩色或黑白的有效香港身份證副本（要將副本裁剪至真實尺寸）以及彩色護照證件相片（規格要求跟上述一樣）。

步驟三︰郵遞寄出

大家填妥申請表格後，可以將表格的第二頁剪下，使用隨附的免郵費回郵信封將表格寄至︰

新界荃灣郵政局

945號信箱

八達通卡有限公司

樂悠咭申請

即睇示範影片︰

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