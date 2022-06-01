Google 地圖街景15歲生日！推3新功能︰手機「街景時光機」睇香港變遷！邊5個地方／博物館／沙灘最多人搜索？

香港地方雖小，但是建築物密密麻麻，遍佈每個角落，要成功去目的地都要靠Google大神！不說不知，原來香港Google 地圖街景服務已經15歲啦，Google特別推出生日限定彩蛋，地圖嚮導角色「Pegman」在網頁版換上生日造型！他們更公布過去一年全球和香港最熱搜的地點，以及3大新功能！假如你是Google 街景的忠實用家，記得要睇落去啦！

Google 熱搜街景排行榜︰地點、博物館、海灘！

適逢15歲生日，Google 公布過去一年全球以及香港熱搜街景。去年全球最熱搜 Google 街景的首位就是杜拜「哈利法塔」，而巴黎最具代表性的「艾菲爾鐵塔」和印度「泰姬陵」則分別成為第二及第三位。大家又估唔估到香港首5位的熱搜是甚麼？

即開估！

最最最多人search的就是大人小朋友都喜歡的港迪士尼樂園，而新入伙的粉嶺「皇后山邨」排第二，其他上榜的地方有曉光街體育館、黃埔天地及牛頭角道體育館。你又有無search過？

至於5大博物館的榜首就是中西合璧的本地一級歷史建築古蹟「虎豹別墅」，而緊隨其後的就是西九新地標「M+博物館」及今年重新開放的香港藝術館！香港科學館及香港太空館一樣榜上有名！

踏入夏天，相信大家都會去海灘玩水降溫！Google都公布了5大熱搜香港海灘，以下上榜的海灘你又去過未？

除了有趣的「冷知識」之外，Google都藉15周年的機會來預告一下新一代 Google 街景相機及地圖功能！

#1 全新Google 街景相機︰明年登場！設計靈活！減重！

新一代 Google 街景相機將於明年登場，配備內置電源、高解像度拍攝和影像處理系統。因為設計靈活多變兼重量大減，街景操作員可以隨時擴充攝影配置，又可以裝在任何設有車頂行李架的車上，配合手機輕鬆操作。

#2 Google 街景時光機（手機版）︰Android和iOS都用得！

第二個新功能就貼身啲！Google街景在2014年推出網頁版「時光機」功能，Google整合街景資料形成時間軸，只要在時間軸選擇想要前往的時間點，便能找到變遷的痕跡，好像是地標建築物的興建或拆卸、新發展區的形成等。大家即將可以在手機使用這個功能，Android和iOS都用得！







#3 結合AI地圖體驗更佳！

原來Google在過去3年，進行了超過250億次更新，包括加入新店舖資料、更新營業時間等等。Google就即將帶來全新3D沉浸式地圖體驗，大家從高空俯瞰實景時，可放大觀看街道、建築物及商舖的細節。另外，配合「時間軸」的功能，大家更可以觀看在不同時間、天氣等實景變化，就連 360 度動態探索都得！

不過，全新的沉浸式實景功能將率先在洛杉磯、倫敦、紐約、三藩市、東京推出，將逐步推展到更多城市，大家可能要等多等！