恒大TED Talk｜是風險還是機遇？一場關於「時代」的分享會！看看MIRROR經理人「花姐」、商台DJ「阿正」、小薯茄說了甚麼！

狄更斯小說《雙城記》開頭寫道:「那是最好的時代,那是最壞的時代。」簡單理解去這句話,就是所有的事物都存在兩面性,有好就有壞,正如風險與機遇也總是相生相伴。早前TED與香港恒生大學(HSUHK)合辦「我們的時代」(Our Times)講座,人氣男團MIRROR經理人「花姐」黃慧君、憑《膠戰》人氣急升的商台DJ「阿正」黃正宜、電影導演黃修平、麥曦茵,以及Rubberband主唱「6號」繆浩昌、「小薯茄」成員程人富及高Ling、「好青年荼毒室」成員鹽叔及白水應邀擔任演講嘉賓,分享自己故事和對時代的看法,藉此鼓勵年輕人勇敢追夢,創造一個專屬我們的時代!編者特意節錄了各位講者的分享,或許你看完之後,能從中得到一些啟發和鼓勵!

RubberBand主音繆浩昌(6號):

「繼續勇於記錄,用你周遭的事情啟發創作,因為保持創作,可以抵抗極速的遺忘……憑著大家今日做的創作和紀錄,當過了很多年後,我們再回看這個時代,無論覺得它是好的還是壞的,我都希望大家可以好像我一樣,為自己生活在這個年代而感到非常驕傲。」

一直深受樂迷喜愛的樂隊RubberBand,近年其中一首大熱作品《Ciao》,正是以移民潮為創作背景。不少人認為,《Ciao》的歌詞:「這刻我們在一起/笑喊悲喜/巨浪翻起/亦是在一起」、「說了再見/約定再見/就會再見」完全說中了香港人的心聲,也為這時代留下了深刻紀錄。

電影導演黃修平:

「如果有一個少年人走過來跟你說:『我想拍一套屬於我自己的電影。』你覺得你會在八、九十年代,即是電影的黃金時代,遇到這個少年人?還是現在?……香港有一千五百五十位人兄心中有一個故事,想未來能夠變成一套電影,而他們願意把它寫成一個大綱去參加比賽(「劇本孵化計劃」),這件事情發生在大家都說港產片走下坡的年代。」

在港產片走向式微的年代,由黃修平執導的港產片《狂舞派》,卻在2013年憑一句對白「為咗跳舞,你可以去到幾盡?」成為熱門話題,就連向來早睡早起的影帝周潤發也被吸引去戲院看夜戲!而黃修平憑《狂舞派》奪得香港電影金像獎新晉導演,同時也帶領顏卓靈、蔡瀚億等新演員步入大眾視野!八年以後,續集《狂舞派3》放棄第一集熱血追夢的熱門主題,轉而討論地產霸權、文化沙漠等議題,只為用電影見證時代變遷和城市的發展……對於香港電影何去何從?黃修平並沒有答案,但他相信仍有不少人在默默地努力行出一條路來。

「小薯茄」程人富及高Ling:

「很多時我們不知道自己所擁有的是甚麼,所以第一步就要去,找出我所擁有的……很幸運的是,在我們這個時代,大家都擁有一樣東西,叫網絡。」

互聯網盛行,愈來愈多人利用社交媒體平台來創作、分享、交流意見及觀點,其中之一就是「小薯茄」。「小薯茄」是由一班90後年輕人發起的網絡創作團隊,當中大部分成員都來自香港浸會大學電影系;其YouTube頻道走輕鬆、搞笑路線,拍出一條又一條既「貼地」又充滿共嗚的短片,包括極受歡迎的「雪櫃冷笑話」系列,頻道至今已吸納逾四十萬位訂閱者!

商台DJ黃正宜(阿正):

「回望過去每一點(每一件事)都會很有用,缺一不可,即使當下你覺得很沒用。」

憑《膠戰》癲喪形象而人氣急升的「阿正」黃正宜,本身是一名DJ,曾在電台節目《一位呀唔該》中挑戰一個人影婚紗相、一個人食燭光晚餐、一個人倒數……近年阿正踩過界開設YouTube頻道,甚至走進電視界,目的是想挑戰自己,卻意外地吸引很多年輕人收聽電台節目,令這個幾乎已過氣的媒體重新被留意!

「好青年荼毒室」鹽叔及白水:

「人為甚麼要工作?……如果(工作)真的無意義,難道就辭職?可能大家會覺得(這個問題)很痴線,但為甚麼不能問?可能你們都有問過。為甚麼你們會問?因為你們不甘心,可能你們覺得這個世界可以不是這個模樣,需要找一個理由去說服自己,你做的一切都是有意義的。」

「好青年荼毒室」是一個一個哲學普及團體,以「嚴打學棍,杜絕文青」的旗號,定期發布淺白通俗的哲學文章,希望以容易理解的方式向公眾灌輸哲學概念,令哲學不再「離地」!

電影導演麥曦茵:

「人本身,甚至這世界一事一物,都不是獨立存在,所以東西都是互相連結、互相依存。

創作和合作的美好,其實是因為可以結合不同的人,不同專業範疇、不同階層、不同世界人的視野,去建構出一個令人相信但虛構的世界。電影如是,人生也如是。……當我偶然不再相信自己,當我們一起不相信某些事情時,我們可以跟對方說,我相信你,請你也相信自己,或者我們可以相信生命會影響生命,創作人和表演者都可以為世界帶來一些影響。」

有人曾說過,麥曦茵的電影可能是理想的情緒出口。2008年,當時年僅23歲的她便憑《烈日當空》成為本港最年輕執導長篇電影的導演,提名香港電影金像獎新晉導演;年少成名,其實也伴隨著愈來愈多的迷惘、抑鬱和不安,卻選擇在電影圈中不斷創作,從作品探索何為青春、成長、慾望、善惡,也觀照自身與世界的關係,最終發現「互信」原來是克服所有困難的基礎。

MIRROR經理人「花姐」黃慧君:

「在這四年,我認為自己(的狀態)是最惡劣的時候,因為這個題目,逼我去思考,它要我講the best of times,那麼我在這個the worst of times的時候,怎樣去找到the best of times?」

提起「花姐」黃慧君,十個人有十個人都一定會馬上聯想到人氣男團MIRROR!2018年,花姐本想在完成《全民造星》的工作後向ViuTV辭職,沒想到《全民造星》竟為她帶來事業高峰:成為MIRROR和ERROR兩隊人氣男團的經理人,重新掀起香港的追星熱潮!她本人亦意外爆紅成為很多人眼中的「女神」,大讚眼光好準確,成功捧紅姜濤、Anson Lo等年輕人,更直言:「無你都不會有MIRROR!」

