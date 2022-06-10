  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

10/06/2022

恒大TED Talk｜是風險還是機遇？一場關於「時代」的分享會！看看MIRROR經理人「花姐」、商台DJ「阿正」、小薯茄說了甚麼！

#打工仔 #恒大 #花姐 #MIRROR #演講 #RubberBand #黃慧君 #Our Times #HSUHK #TED #小薯茄 #媒體 #好青年荼毒室 #麥曦茵 #我們的時代 #繆浩昌 #阿正 #黃修平 #黃正宜
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　狄更斯小說《雙城記》開頭寫道：「那是最好的時代，那是最壞的時代。」簡單理解去這句話，就是所有的事物都存在兩面性，有好就有壞，正如風險與機遇也總是相生相伴。早前TED與香港恒生大學（HSUHK）合辦「我們的時代」（Our Times）講座，人氣男團MIRROR經理人「花姐」黃慧君、憑《膠戰》人氣急升的商台DJ「阿正」黃正宜、電影導演黃修平、麥曦茵，以及Rubberband主唱「6號」繆浩昌、「小薯茄」成員程人富及高Ling、「好青年荼毒室」成員鹽叔及白水應邀擔任演講嘉賓，分享自己故事和對時代的看法，藉此鼓勵年輕人勇敢追夢，創造一個專屬我們的時代！編者特意節錄了各位講者的分享，或許你看完之後，能從中得到一些啟發和鼓勵！

 

RubberBand主音繆浩昌（6號）：

「繼續勇於記錄，用你周遭的事情啟發創作，因為保持創作，可以抵抗極速的遺忘……憑著大家今日做的創作和紀錄，當過了很多年後，我們再回看這個時代，無論覺得它是好的還是壞的，我都希望大家可以好像我一樣，為自己生活在這個年代而感到非常驕傲。」

 

　　一直深受樂迷喜愛的樂隊RubberBand，近年其中一首大熱作品《Ciao》，正是以移民潮為創作背景。不少人認為，《Ciao》的歌詞：「這刻我們在一起／笑喊悲喜／巨浪翻起／亦是在一起」、「說了再見／約定再見／就會再見」完全說中了香港人的心聲，也為這時代留下了深刻紀錄。

 

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

 

電影導演黃修平：

「如果有一個少年人走過來跟你說：『我想拍一套屬於我自己的電影。』你覺得你會在八、九十年代，即是電影的黃金時代，遇到這個少年人？還是現在？……香港有一千五百五十位人兄心中有一個故事，想未來能夠變成一套電影，而他們願意把它寫成一個大綱去參加比賽（「劇本孵化計劃」），這件事情發生在大家都說港產片走下坡的年代。」

 

　　在港產片走向式微的年代，由黃修平執導的港產片《狂舞派》，卻在2013年憑一句對白「為咗跳舞，你可以去到幾盡？」成為熱門話題，就連向來早睡早起的影帝周潤發也被吸引去戲院看夜戲！而黃修平憑《狂舞派》奪得香港電影金像獎新晉導演，同時也帶領顏卓靈、蔡瀚億等新演員步入大眾視野！八年以後，續集《狂舞派3》放棄第一集熱血追夢的熱門主題，轉而討論地產霸權、文化沙漠等議題，只為用電影見證時代變遷和城市的發展……對於香港電影何去何從？黃修平並沒有答案，但他相信仍有不少人在默默地努力行出一條路來。

 

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

 

「小薯茄」程人富及高Ling：

「很多時我們不知道自己所擁有的是甚麼，所以第一步就要去，找出我所擁有的……很幸運的是，在我們這個時代，大家都擁有一樣東西，叫網絡。」

 

　　互聯網盛行，愈來愈多人利用社交媒體平台來創作、分享、交流意見及觀點，其中之一就是「小薯茄」。「小薯茄」是由一班90後年輕人發起的網絡創作團隊，當中大部分成員都來自香港浸會大學電影系；其YouTube頻道走輕鬆、搞笑路線，拍出一條又一條既「貼地」又充滿共嗚的短片，包括極受歡迎的「雪櫃冷笑話」系列，頻道至今已吸納逾四十萬位訂閱者！

 

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

 

商台DJ黃正宜（阿正）：

「回望過去每一點（每一件事）都會很有用，缺一不可，即使當下你覺得很沒用。」

 

　　憑《膠戰》癲喪形象而人氣急升的「阿正」黃正宜，本身是一名DJ，曾在電台節目《一位呀唔該》中挑戰一個人影婚紗相、一個人食燭光晚餐、一個人倒數……近年阿正踩過界開設YouTube頻道，甚至走進電視界，目的是想挑戰自己，卻意外地吸引很多年輕人收聽電台節目，令這個幾乎已過氣的媒體重新被留意！

 

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

 

「好青年荼毒室」鹽叔及白水：

「人為甚麼要工作？……如果（工作）真的無意義，難道就辭職？可能大家會覺得（這個問題）很痴線，但為甚麼不能問？可能你們都有問過。為甚麼你們會問？因為你們不甘心，可能你們覺得這個世界可以不是這個模樣，需要找一個理由去說服自己，你做的一切都是有意義的。」

 

　　「好青年荼毒室」是一個一個哲學普及團體，以「嚴打學棍，杜絕文青」的旗號，定期發布淺白通俗的哲學文章，希望以容易理解的方式向公眾灌輸哲學概念，令哲學不再「離地」！

 

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

 

電影導演麥曦茵：

「人本身，甚至這世界一事一物，都不是獨立存在，所以東西都是互相連結、互相依存。
創作和合作的美好，其實是因為可以結合不同的人，不同專業範疇、不同階層、不同世界人的視野，去建構出一個令人相信但虛構的世界。電影如是，人生也如是。……當我偶然不再相信自己，當我們一起不相信某些事情時，我們可以跟對方說，我相信你，請你也相信自己，或者我們可以相信生命會影響生命，創作人和表演者都可以為世界帶來一些影響。」

 

　　有人曾說過，麥曦茵的電影可能是理想的情緒出口。2008年，當時年僅23歲的她便憑《烈日當空》成為本港最年輕執導長篇電影的導演，提名香港電影金像獎新晉導演；年少成名，其實也伴隨著愈來愈多的迷惘、抑鬱和不安，卻選擇在電影圈中不斷創作，從作品探索何為青春、成長、慾望、善惡，也觀照自身與世界的關係，最終發現「互信」原來是克服所有困難的基礎。

 

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

 

MIRROR經理人「花姐」黃慧君：

「在這四年，我認為自己（的狀態）是最惡劣的時候，因為這個題目，逼我去思考，它要我講the best of times，那麼我在這個the worst of times的時候，怎樣去找到the best of times？」

 

　　提起「花姐」黃慧君，十個人有十個人都一定會馬上聯想到人氣男團MIRROR！2018年，花姐本想在完成《全民造星》的工作後向ViuTV辭職，沒想到《全民造星》竟為她帶來事業高峰：成為MIRROR和ERROR兩隊人氣男團的經理人，重新掀起香港的追星熱潮！她本人亦意外爆紅成為很多人眼中的「女神」，大讚眼光好準確，成功捧紅姜濤、Anson Lo等年輕人，更直言：「無你都不會有MIRROR！」

 

（截圖自TEDxHSUHK YouTube）

 

　　TEDxHSUHK嘉賓專訪（按此

 

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #恒大 #花姐 #MIRROR #演講 #RubberBand #黃慧君 #Our Times #HSUHK #TED #小薯茄 #媒體 #好青年荼毒室 #麥曦茵 #我們的時代 #繆浩昌 #阿正 #黃修平 #黃正宜

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk