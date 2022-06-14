夏蕙BB 8月移民！爭上頭炷香全因一個約定？有無整容？點解道歉要露背？細數「頭炷香KOL」經典8件事！

近來有不少港人都萌生移居外地的念頭，就連娛樂圈都有「移民潮」！就在上星期，人稱「夏蕙BB」的黃夏蕙就在社交平台宣布，將於8月離開香港，寫著「此時此刻，我只會同大家講，我無論身處世界某一個角落，我都會好掛住大家！」不少人一聞移民消息都留言大叫不捨，亦有粉絲慨嘆再沒機會看到夏蕙BB上頭炷香的趣怪Look！在夏蕙姨離開香港前，編者就跟大家一齊重溫一下夏蕙BB經典事蹟啦！

（圖片來源︰黃夏蕙Facebook截圖）

#1 成為「頭炷香KOL」全因一個約定？

提起「夏蕙BB」，大家一定會想起她多年來都以古靈精怪的造型到黃大仙爭上頭炷香！這位「頭炷香KOL」於2003年更被其他善信撞甩假髮，全程被直播，一度成為網上熱話！夏蕙姨堅持每年上頭炷香原來全因與好友約定！去年，她在ViuTV節目透露，以前每年的年三十晚，她都會相約鄧碧雲、鳳凰女及司徒關佩英上頭炷香，直至司徒關佩英不幸離世，就打破了四人之間的約定，另外兩位好友亦因各種原因缺席。事隔多年，黃夏蕙之所以每年都堅持這個習慣，就是希望可以代好友拜和為社會做多啲嘢！希望將來有日可以再見到夏蕙BB Cosplay上頭炷香啦！

（圖片來源︰黃夏蕙Facebook）

#2 「夏蕙BB」到底有沒有整容？

由於夏蕙BB經常以濃妝示人，所以有不少網民都懷疑她曾經整容，甚至用化妝來掩飾整容的痕跡！黃夏蕙就曾經大方回應過整容傳聞，澄清自己樣子是純天然。她在訪問從容回應︰「我當年同而家都一樣樣，不過就老咗好多喇真心話！我當時十幾歲，而家都差唔多八十，我乜嘢都冇整，啲頭髮就整咗，因為我好懶梳頭，變咗我鍾意戴假髮，因為對我便利啲。」去年她就公開過自己的素顏樣，大家看過都大讚她皮膚好好！你又點睇素顏的夏蕙BB？

（圖片來源︰Good Show TV Ltd. Facebook）

#3 為何會有「夏蕙BB」的稱號？

說起來，大家又知道為甚麼夏蕙姨會贏得「夏蕙BB」的稱號呢？還記得早年夏蕙姨經常都被網民冷嘲熱諷，更曾試過被標籤為「妖怪」！到底她是如何令一眾網民改觀呢？夏蕙姨近年來都非常關心社會時事，不但會為社會發聲，更有實質行動表示支持，又會在社交平台跟網民互動，大家開始對於夏蕙姨有更深入的了解，不再流於表面，自此就被網民封為「女神」和「夏蕙BB」！

#4 曾經發起「夏蕙行動」？

提到夏蕙BB關心社會，不得不提「夏蕙行動」！在2012年，國際連鎖服裝集團Dolce & Gabbana 尖沙咀廣東道分店鬧出疑岐視港人的風波，引起廣大市民不滿。她就聯同周潤發的胞姊周聰玲發起「夏蕙行動」，到D&G店鋪前行Catwalk，任影不嬲！除了「D&G事件」之外，夏蕙姨都有現身支持不同社會事件，就例如品牌商標爭議事件、碼頭工人罷工等等，直至現在，她閒時都會在社交平台發表意見，人人都讚她敢言！相信即使她移居外地，一樣會心繫香港！

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