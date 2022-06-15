消委會投訴實錄｜買一手樓欠保障？地板發霉！玻璃有花痕！發展商執漏誤期兼「甩底」！消委會：業主可做三件事！

買樓置業是人生一項重大投資，尤其香港人視「買磚頭保值」為信仰，令香港樓市幾乎每年屢創新高！一手住宅物業承造按揭的門檻較容易，加上單位設備簇新，又有發展商負責執漏，明明可省卻不少置業煩惱；偏偏消費者委員會（消委會）接獲不少涉及一手樓執漏的投訴個案，直指發展商未能適時跟進於訂明期限內提交執漏清單，影響入伙進度！亦有人反映，新樓質素不符期望！即睇！

【消委會投訴】個案一：新樓地板發霉，不獲發展商跟進！

梁先生早前購買全新樓盤單位，並自行委託公證行驗收單位，驗樓報告指單位有11處地方狀況未如理想，包括單位多處有空心磚、地板大面積發霉變黑等。其後梁先生將執修清單交到管理公司，惟一直未獲任何跟進或建議，即使透過電郵再追問發展商，同樣沒有回音，亦找不到相關負責人士。梁先生有感管理公司及發展商互相推搪，一直未能給予具體維修安排，決定向消委會投訴。

消委會跟進：消委會去信發展商後，梁先生指發展商已主動與他聯絡，並安排全面更換室內地板，亦承諾逐一跟進其他執漏項目。現時梁先生已遷入單位。

【消委會投訴】個案二：答應修補客廳玻璃，等待半年突被拒！

張先生收樓後委託驗樓師驗樓，兩星期內已向B發展商遞交執修紙，發展商數月來有派員跟進單內執漏，唯獨客廳玻璃花痕因各種原因而一直未能落實處理。大約半年後，發展商才安排吊船檢查及進行室外玻璃打磨，但張先生發現玻璃多處仍有花痕，負責職員評估後告知部分花痕屬於室內，有機會不能以打磨補救，更稱只屬外觀問題不會安排更換。張先生對此感不滿，認為這是肉眼可見的瑕疵及缺陷，既然不能透過打磨解決，發展商應有責任尋求其他解決方法，決定向消委會投訴。

消委會跟進：張先生作出投訴後，發展商已安排進一步視察及洽商，約一個月後雙方就玻璃問題達成共識。

【消委會投訴】個案三：冷氣機運作不足一年現故障，以「執修期已過」拒絕換機！

陳女士購入C發展商全新樓盤，收樓後一直進行裝修至2020年2月才正式入伙，同年夏季屋內冷氣機首次運作並無異常。及至2021年4月，陳女士發現飯廳及兩間客房的冷氣均未能製冷，故即時通知管業處，惟職員指單位執修期已過，只能夠為她提供冷氣機生產商的維修熱線。及後冷氣機生產商派員上門檢查，發現並非室內機出現問題，應是分體式冷氣室外壓縮機故障。

陳女士隨後向管業處及發展商反映，不滿意隨新樓附送之冷氣機運作不足一年便發生問題，雙方幾經交涉，管業處於7月初為陳女士安排吊船及技工進行檢查，最終確認是散熱器喉管破裂導致流失雪種，但由於無法證實散熱器喉管破裂屬於施工問題所致，加上執修期已過，未能安排換機。陳女士諮詢了具備多年冷氣維修經驗的專家朋友，對方稱一般至少要使用8至10年才會出現散熱器喉管破裂的情況，單純用了一個季度不應出現這樣耗損，認為有機會是安裝過程出了問題，決定向消委會投訴。

消委會跟進：發展商書面回覆消委會會，解釋根據買賣合約單位保修期為半年，早前為了給予業戶更多彈性，已主動將保修期再延長六個月。陳女士於2021年4月提出冷氣機問題，已超過保修期接近兩年，相關維修保養一般應由業戶自行負責。發展商指一直盡力協助陳女士與冷氣機生產商溝通，為了維持友好客戶關係及釋出善意，願意作一次特別處理及負責是次維修冷氣機的費用。

一手住宅物業動輒幾百萬至過千萬，消費者當然要求所購的新樓質素達至合理的理想水平，惟「質素不符期望」的情況比比皆是，為免徒添置業煩惱，消委會作出以下3項消費提示：

1. 妥善保留售樓說明書

收樓時應核對單位間隔及附送家電之品牌、型號及數量是否與售樓說明書所列一致；要特別留意嵌入式／內置式家電，因為這些家電是按單位度身設計，未必可以隨意移動或搬離，這對日後維修檢查或會增加難度；宜主動問清楚當發展商保修期過後，單位內家電維修商之聯絡資料及保養安排。

2. 清晰填寫驗樓清單

一般情況下，大多數人都會聘請具備建築或測量經驗的專業人士代為驗樓，專業人士會在單位內檢查及記錄，並在有問題的位置畫上記號，又或者拍照為憑，並將需執漏的地方寫在驗樓清單。如果選擇自行驗樓，應清晰及簡潔地列出執修要求，拍照為憑亦較穩妥，並務必在訂明限期內以書面方式提交執修要求。

3. 保留執修過程中的溝通紀錄

應以書面形式記錄及保留雙方的溝通往來紀錄，倘若消費者認為發展商未有履行合約條文或未能於合理時間內跟進執漏要求，可以聯絡消委會跟進。