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16/06/2022

Work-Life balance調查2022｜100個地方香港排尾幾？邊度排榜首？這個地方竟慘過香港成最過勞城市！（附完整排名連結）

#打工仔 #全球過勞城市 #職場 #KISI #2022年工作與生活平衡城市排行榜 #Work-Life Balance #生活與工作平衡 #上班族 #杜拜 #香港
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　早前就曾經有一項調查發現，比起薪酬，香港打工仔更看重的竟是Work- Life balance！說起來，到底我們又是否真的平衡到生活和工作？最近美國手機保安技術公司KISI發表的《2022年工作與生活平衡城市排行榜》就有答案！調查發現，在100個城市中，香港排尾八，更在過勞城市排行榜中排第二！

 

（官網截圖）

 

　　是次的調查，研究人員比較了各個城市的工作強度、制度支持、立法和城市宜居等數據，同時分析了各地的每周工時、過勞人口比例和失業數字等19項因素而得出Work - Life balance指數！

 

　　先來看看Work - Life Balance的Top 5，全部都是歐洲國家，排第一的就是上升一位的挪威奧斯陸（Oslo），以100分滿分排榜首，第2至5名就依次為瑞士伯爾尼、芬蘭首都赫爾辛基﹑瑞士蘇黎世及丹麥哥本哈根。至於香港的情況又如何？香港由2021年的45位急跌至93位，排尾8，得分只有77.11。各位打工仔記得要提醒自己好好休息！

 

（官網截圖）

 

　　KISI除了列出各城市的Work — Life Balance 指數之外，機構亦列出5大過勞城市。以為香港穩企第一？錯了，最過勞的是杜拜，過勞人口達23.4%。香港就以17.9%人口跌至第二位，其餘排名依次為馬來西亞的吉隆坡、新加坡和蒙特維多。最搞鬼的是，KISI的報告都有指出各城市的「最低假期日數提供」，杜拜竟擁有30日假！原來假期多都未必是好事？

 

（官網截圖）

 

即睇完整《2022年工作與生活平衡城市排行榜》︰https://www.getkisi.com/work-life-balance-2022

 

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