薪酬調查｜《2022年薪酬調查報告》出爐！整體人工加幅達3.2%，平均獲幾多個月花紅？邊3類行業加薪最多？

正所謂「你的人工如何，你的日子也必如何」，不經不覺又到年中，不知道各位打工仔是否滿意今年的薪酬調整？JobsDB最近公布了最新的《2022年薪酬調查報告》，結果錄得的近3年來最高的人工加幅！報告亦列出3大加薪幅度最高工種，當中最高加幅的行業加達7.3%！想知自己行業的薪酬趨勢？即睇！

人工加幅達3.2%！平均獲1.4個月花紅！

JobsDB於今年初委託獨立調查機構，向本港逾3,000名打工仔進行網上問卷調查。最新的《2022年薪酬調查報告》結果指出，今年香港打工仔薪酬調整狀況較去年有明顯升幅，平均人工加幅達3.2%！有53%的全職僱員表示今年獲加薪，較去年增加19%；而凍薪（41%）及減薪（6%）的比例亦比去年分別減少14%及5%。

在打工仔最關心的雙糧或花紅方面，結果顯示今年有72%受訪僱員表示獲發雙糧或及花紅，按年上升6%，而整體受訪僱員平均獲得1.4個月花紅，亦比去年增加0.2個月，可見整體就業市場開始轉好，逐漸回復至疫情前水平！

（圖片來源：unsplash）

3大加薪幅度最高工種與數碼有關？轉工後加薪近8%！

大家都加人工，但哪些行業加得最多？結果顯示，今年3大加薪幅度最高工種分別為「數據分析及研究」（7.3%）、「數碼市場推廣／電子商務／社交媒體行銷」（6.4%）、「公關／企業事務 」（6.1%），報告指由於企業持續走向數碼化，對相關人才的需求大大增加，相關工種加薪幅度成功跑贏大市！

疫下不少打工仔都對離職轉工感到卻步，但報告指，疫情漸成常態，已不再成爲阻礙打工仔轉工的顧慮！在過去12個月內，超過3成受訪僱員曾轉工，較去年升近1成！而在離職僱員當中，其中72%為主動辭職，比去年上升15%；而轉工後加薪幅度最高3大工種為「品牌及市場推廣」（17.3%）、「資訊科技」（15.1%）及「建築及施工」（15%）。調查更同時發現，打工仔轉行後「錢途」更佳，超過一半受訪者表示轉行後獲得加薪，較去年升近8%，有意轉工的你，不妨考慮一下！

近5成受訪者願到海外工作！澳洲成年輕打工仔首選！

除了在本地轉工，不少人也會考慮到外國工作。報告指，有近半受訪者不介意到海外工作，當中以25歲或以下的受訪者（53%）為所有年齡組別之中比例最高；若以職級劃分，畢業以內1年的職場「新鮮人」更有6成對海外工作或移民感興趣。

至於在海外工作地點方面，英國（47%）、澳洲（42%）及新加坡（30%）繼續成為打工仔們於海外工作的熱門地點！結果顯示，35歲或以下受訪者的首選為澳洲，36到45歲受訪者的首選為英國，而46歲或以上則繼續較傾向到內地工作，你又點睇？

資料來源：JobsDB《2022年薪酬調查報告》



