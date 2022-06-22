  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！廣告背後Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

22/06/2022

屯元天大停電｜中電電纜橋起火釀禍，影響50萬人！拔插頭保電器不壞？用MIRROR燈牌代替蠟燭？停電時必須注意的4件事！

#打工仔 #停電 #中電電纜橋意外事件 #電纜橋 #元朗 #屯元天大停電 #電力供應 #供電網絡 #SmarTone #中電 #屯門 #緊急應變 #中華電力 #天水圍
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　屯元天罕有出現大停電！昨晚（6月21日），位於元朗「朗屏8號」附近的一條中電電纜橋起火焚塌，導致元朗、天水圍和屯門一帶大規模停電，陷入一片黑暗！受停電影響，不但港鐵屯馬線部分路段一度停駛、多間醫院的電力供應出現不穩定、大廈升降機停止運作，就連電訊供應商基站亦因為沒有電力供應，令通訊網路服務受到嚴重影響，不少居民表示無法撥打／接聽電話或上網！中電隨即就事件致歉，並於記者會上表示：天水圍天富、天澤、天晴、天悅四個屋苑共兩萬戶短期內未能恢復電力供應，預計搶修時間需要兩天……

 

　　緊急停電固然引發人心惶惶，但大家也不能自亂陣腳！即睇停電期間必須注意的4件事！

 

【停電注意事項】1. 拔掉電器插頭

 

　　停電怎樣辦？竟然是第一時間關閉總電源、拔掉電器插頭？對！因為一旦恢復供電，電壓會瞬間飆高，很有可能會發生「電壓突波」而造成家電故障，尤其是冷氣機、雪櫃、微波爐、電腦等，所以必須先拔掉這些電器的插頭，直至電源恢復正常後才重新插上！

 

【停電注意事項】2. 不要頻繁打開雪櫃

 

　　夏天天氣悶熱，最怕遇上停電，連存放在雪櫃裏的食材都會變壞！食物安全中心出post教教大家：如果雪櫃因停電而無法製冷，就要留意以下3點以確保食物安全！

 

（圖源：食物安全中心）

 

A／避免打開雪櫃門

 

　　由於細菌在攝氏4度至60度溫度範圍內會迅速生長，所以在停電期間，冷凍格和冰格都不能以安全溫度儲存食物。所以如非必要，不要打開雪櫃，以免冷空氣流走，才有助延長儲存食物的時間。

 

B／停電期間，記得要留意何時開始停電

 

　　食物安全中心指，雪櫃冷凍格可安全保存食物2至4小時，而全滿的冰格可保存48小時、半滿的冰格則可保存24小時。所以記得何時開始停電，就可以判斷出哪些食物仍可供安全食用！

 

C／停電4小時後，切勿以試吃來判斷食物能否安全食用

 

　　如果停電超過4小時，就算食材的的味道或氣味沒有變壞，也不要以試吃來判斷食材可否安全食用。如果不肯定食材是否變壞，應直接丟掉！

 

【停電注意事項】3. 不要使用蠟燭

 

　　很多人對停電的第一個反應就是「點蠟燭」照明，但其實這是相當過時又不安全的做法！一旦不小心點燃窗簾、地毯、布藝沙發等物品，隨時會引發火災！所以家裏最好配備應急照明燈或手電筒……甚至是偶像LED燈牌！

 

（圖源：高登討論區）

（圖源：高登討論區）

 

【停電注意事項】4. 不要自行撬開電梯門

 

　　屯元天出現大停電期間，消防處接獲至少88宗被困升降機報告！相比起食材變壞、無燈照明，困(車立)的確更令人心慌慌！但心慌時，尤其要冷靜下來，即使求救後一段時間仍未得到援助，也要耐心等候，不要強行撬開電梯門及爬出電梯「自救」，以免發生危險！

 

SmarTone免費提供流動充電器

 

　　完稿之時，中電已宣布天水圍全面恢復電力，但未來數天的電力供應可能仍會不穩定，故呼籲當區居民節約用電，盡量減低供電網絡的負荷。因應屯元天大停電事件，SmarTone 宣有為受停電影響的客戶，提供額外數量的免費流動充電器供借用，更延長交還期至 5 日。有需要人士，可到指定分店（元朗教育路 18 -24 號元朗商業中心地下3號舖／元朗青山公路元朗段 123 號開心廣場地下3號舖／元朗朗日路8號形點二期3樓A313b 號舖／屯門市廣埸第一期地下G129號舖）查詢。

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #停電 #中電電纜橋意外事件 #電纜橋 #元朗 #屯元天大停電 #電力供應 #供電網絡 #SmarTone #中電 #屯門 #緊急應變 #中華電力 #天水圍

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk