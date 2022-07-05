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05/07/2022

新世界集團試行4.5天工作周！一日WFH！星期五放半日假！人工照舊！網民唔睇好：「其餘4日要OT？」

#打工仔 #職場 #Hybrid Work #新世界集團 #Summer Fridays #新世界發展 #管理 #混合辦公模式 #夏日工作天 #工作與生活平衡 #工作日數 #人才管理 #OT #員工福利 #WFH #Work from home #在家工作 #K11 #新創建總辦事處 #彈性工作 #工時
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　打工仔福音？新世界集團日前宣布，為協助員工實現更良好的工作與生活平衡、促進身心健康，將試行「夏日工作天」（Summer Fridays），即實施4.5天工作周！新安排下，新世界發展、K11、新創建總辦事處等公司員工，在薪金維持不變的情況下，逢星期五將可獲得半天假期，每星期亦可有一天改為在家工作（Work From Home, WFH）！換言之，員工每星期實際需要返回辦公室工作的日子為3.5天！你話正唔正？

 

Read More：冰島實測「四天工作制」大成功！生產力不變更有助減壓？「返四放三」在香港可行嗎？

 

　　據悉，即使有個別同事因工作關係而未能享有「夏日工作天」，新世界集團亦會為他們作出其他合適的彈性安排，以助他們達到工作和生活平衡！新措施下，大約有4,000名新世界集團員工將受益！惟措施暫時只會在今年7月至9月試行，之後會再作檢討。

 

　　雖然「混合辦公模式」（Hybrid work）被認為是疫後職場新常態，全球亦已有不少大型企業採用此新工作模式，以期維持員工身心健康、增加企業的競爭力！但箇中滋味如何，實在是如人飲水，要身在其中才能領略。不過「新世界集團試行4.5天工作周」的消息一出，短短幾小時已引起網民熱烈討論，一方面有人羨慕「至少有一日WFH」，但另一方面就有人不看好，直言會等著看他們「日日OT到傻」！即睇網民反應！

 

　　「算係好事，開始有大公司改善福利。」

 

　　「真，有人行先之後就有人跟，以前WFH都只係contingency plan，而家都變咗一星期兩三日。」

 

　　「大把人準備轉職新世界！」

 

　　「最羨慕係至少有一日WFH，WFH真係好正！」

 

　　「大把公司一早推work from home啦，早走半日，不如多一日屋企work from home，好多公司推緊2WFH／3Office。」

 

　　「香港每日平均工時幾時可以追到頂級歐國既5.5小時？」

 

　　「即係其餘四日OT多一粒鐘？」

 

　　你又點睇？

 

（ViuTV《大叔的愛》劇照）

 

Read More：Work-Life balance調查2022｜100個地方香港排尾幾？邊度排榜首？這個地方竟慘過香港成最過勞城市！（附完整排名連結）

 

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