鄭中基爆笑演繹！祈禱啟動影印機？「go through」文件變「高呼」？令人笑爆嘴的「返工之匪夷所思」4件事

恭喜！恭喜！由鄭中基、梁詠琪、Edan呂爵安主演，吳君如擔任監製兼演出的電影《闔家辣》票房成績好理想！一連三日的優先場錄得115萬票房佳績，看走勢絕對會繼續上升，絕對是疫市奇葩！提起《闔家辣》，大多數人都會把焦點放在首次擔正做電影男主角的MIRROR成員Edan身上，但主角之一、飾演Edan爸爸的鄭中基，其表現亦值得留意！鄭中基的「笑匠」形象向來深入民心，近年更開設了YouTube頻道《機動電視台RTV》分享日常生活兼放笑彈，其中以《匪夷所思》系列最受歡迎，事關鄭中基總能搞笑地讀出甚至演繹網民的投稿！在剛剛最新上傳的兩集《返工之匪夷所思》，便大談打工仔在職場上遇到的種種匪夷所思事件！即睇編輯精選、鄭中基爆笑演繹的「返工之匪夷所思」4件事！

【鄭中基爆笑演繹「返工之匪夷所思」】1. 邊種口味雪糕最似薄荷味？

雞有雞味，魚有魚味，是常理。芒果味雪糕可以有薄荷味嗎？鄭中基在《返工之匪夷所思》中分享，有網民之前在一間連鎖西餐廳工作，負責做水吧和「潷雪糕」，竟然遇到一個客人問他：「雲呢拿、朱古力、芒果、開心果，邊款雪糕的味道最似薄荷味？」What？我聽了甚麼？

（截圖自《機動電視台RTV》）

（截圖自《機動電視台RTV》）

【鄭中基爆笑演繹「返工之匪夷所思」】2. 別讓「豬隊友」找合約！

有網民投稿，指有同事／朋友和老闆去深圳見客簽約，沒想到去到深圳才發現無帶合約和相關文件，於是急忙趕回公司取回……令人感到匪夷所思的事要發生了！這位同事／朋友在老闆房的沙發底下找回合約後，便馬上趕去深圳跟老闆報告：「老細，份合約跌咗喺你間房嘅沙發底下！」果然不怕神一樣的對手，最怕豬一般的隊友！

（截圖自《機動電視台RTV》）

（截圖自《機動電視台RTV》）

【鄭中基爆笑演繹「返工之匪夷所思」】祈禱能啟動影印機？

這個分享的爆笑程度絕對滿分！「工程人」不懂用影印機其實並不奇怪，但奇怪在，為甚麼故事中的主角會以為「用一個祈禱的姿勢對著影印機5分鐘，再按掣，就可以影印文件」？編者認為，問題一定出在那個教他「你諗下你想點印，跟住撳掣」的隔離team同事！好好地講解影印機的用法不可以嗎？

（截圖自《機動電視台RTV》）

（截圖自《機動電視台RTV》）

【鄭中基爆笑演繹「返工之匪夷所思」】

「go through」文件變「高呼」，明明已經是一個玩爛了的趣聞！沒想到仍然會有人中招！這真的令人感到匪夷所思！

（截圖自《機動電視台RTV》）

（截圖自《機動電視台RTV》）