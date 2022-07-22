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22/07/2022

特快公屋｜上樓捷徑！房屋署「特快公屋編配計劃」提供約2,000單位！8.8截止申請！同步推蝶翠苑、青富苑綠置居貨尾！（附申請連結）

#打工仔 #房屋署 #特快公屋 #貨尾單位 #上樓 #綠置居 #公屋 #特快公屋編配計劃 #凶宅 #青衣青富苑 #柴灣蝶翠苑
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　輪候公屋上樓遙遙無期，房屋署「特快公屋編配計劃」絕對是捷徑！今年「特快公屋編配計劃」已接受申請，提供約2000個受歡迎程度較低的公屋單位（包括凶宅），至8月8日截止，預計最快9月可以揀樓！除特快公屋外，房屋署更同步推出「綠置居2019」青衣青富苑、柴灣蝶翠苑貨尾單位，相關單位約有188個，大部分單位面積少於190平方呎，但亦有少部份是逾400平方呎的大單位！同樣由即日起至8月8日接受申請，揀樓日期則有待公布。

 

（圖源：Qwer132477／Wikimedia Commons）

 

　　雖然「特快公屋編配計劃」被視為上樓捷徑，但計劃中可供揀選的公屋單位，大部分都是受歡迎程度較低的單位，原因主要是單位的層數、座向、設計等較為遜色，或曾涉及凶殺案、自殺、意外身亡、自然身故、追討欠債等不愉快事件！如果介意的話，申請前最好先考慮清楚！

 

　　值得留意的是，「特快公屋編配計劃」的申請人不一定能獲邀參加自選單位程序。如果獲邀後沒有出席自選單位，或在自選單位程序中未能成功揀選單位，「不合情理拒絕編配」紀錄不會受到影響；但如果成功揀選單位及獲發出有關「配房通知信」，而拒絕接受自選單位的編配，或未能如期進行相關手續，便會被計算一次「不合情理拒絕編配」的紀錄。

 

　　根據房委會最新資料，青衣青富苑、柴灣蝶翠苑出售三年後，分別仍有至少180個和8個貨尾單位，有關貨尾單位可經「特快公屋編配計劃」推售！如果有意購買綠置居單位，記得要繳交250元申請費！（按此睇更多詳情

 

即睇「特快公屋編配計劃」申請條件：

 

1.    須持有有效的公屋申請

2.    至少一半家庭成員在香港居住滿7年

3.    其登記日期或相應登記日期在2021年3月31日或之前（即公屋申請編號在 G1460461-1／U0484912-0或之前）

4.    該公屋申請仍持有有效的編配機會

 

　　了解更多詳情及下載申請表格（按此）／網上申請（按此

 

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