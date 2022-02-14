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  • 最新投票︰2022-02-07

    隨著虛擬資產的應用日增，港府擬加強對虛擬資產的監管，近日向立法會提交文件，建議修例推行「虛擬資產」服務提供者發牌制，以及貴重金屬及寶石交易商註冊制度，加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，以確保香港營商環境穩健。你支持設立發牌制度嗎？(186人參與)5

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