隨著虛擬資產的應用日增，港府擬加強對虛擬資產的監管，近日向立法會提交文件，建議修例推行「虛擬資產」服務提供者發牌制，以及貴重金屬及寶石交易商註冊制度，加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，以確保香港營商環境穩健。你支持設立發牌制度嗎？（本文）