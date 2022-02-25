特首林鄭月娥日前表明對外傭於假日聚集從嚴執法；同一時間社會上多個外傭問題浮現，包括有染疫外傭遭解僱，或僱主沒提供暫住地方，被迫露宿街頭。有外傭工會代表估計疫情下逾半外傭無假放，被迫留家工作。你認為勞工處應對違反「僱傭條例」的僱主加強執法或加強罰則嗎？（本文）