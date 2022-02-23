北京冬奧中華台北短道速滑女選手黃郁婷在開幕前於社交媒體上傳身穿中國隊服練習影片，引發爭議，後續一連串發言，也被指「不符民眾對代表隊選手之期待」。台灣行政院長蘇貞昌要求教育部、體育署針對其不當言行進行調查並處分。你點睇蘇貞昌的要求？（本文）