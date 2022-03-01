  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2022-02-28

    面對安老院舍人手不足，勞工及福利局局長羅致光於網誌宣布，社署將緊急向內地直接聘用1000名臨時合約照顧員，你認為此舉能否紓緩院舍人手緊張問題？(152人參與)4

    我要投票

    • 意見︰
    • 不能
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (152人參與)

      • 80%
    • 不能
      • 20%
    • 無意見
      • 0%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk