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最新投票︰2022-03-01
全民強制檢測將實行，網上「禁足令」傳言引發市民搶購日用品，你認為應否在強檢期間實施全面禁足令？
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2022-03-01
全民強制檢測將實行，網上「禁足令」傳言引發市民搶購日用品，你認為應否在強檢期間實施全面禁足令？（本文）
143
2022-02-28
面對安老院舍人手不足，勞工及福利局局長羅致光於網誌宣布，社署將緊急向內地直接聘用1000名臨時合約照顧員，你認為此舉能否紓緩院舍人手緊張問題？
4
2022-02-25
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，普京指已多次警告西方勿越紅線但未獲理會，強調不是入侵而是迫使烏克蘭放下武器。你點睇今次俄羅斯入侵烏克蘭行動？
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2022-02-23
財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，推出多項刺激經濟措施，包括再派1萬元電子消費券，你點睇今次預算案？
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2022-02-21
特首林鄭月娥日前表明對外傭於假日聚集從嚴執法；同一時間社會上多個外傭問題浮現，包括有染疫外傭遭解僱，或僱主沒提供暫住地方，被迫露宿街頭。有外傭工會代表估計疫情下逾半外傭無假放，被迫留家工作。你認為勞工處應對違反「僱傭條例」的僱主加強執法或加強罰則嗎？
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全民強制檢測將實行，網上「禁足令」傳言引發市民搶購日用品，你認為應否在強檢期間實施全面禁足令？
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2022-02-25
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