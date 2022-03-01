  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2022-03-01

    全民強制檢測將實行，網上「禁足令」傳言引發市民搶購日用品，你認為應否在強檢期間實施全面禁足令？(794人參與)143

    我要投票

    • 意見︰
    • 應該
    • 不應該
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (794人參與)

    • 應該
      • 74%
    • 不應該
      • 24%
    • 無意見
      • 2%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk