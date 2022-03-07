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最新投票︰2022-03-07
本港確診數字持續高企，政府早前計劃3月內進行全民強檢，政府專家顧問袁國勇表示，本港已錯過全民強檢的時機，需待疫情回落至每日幾百宗個案才進行。你認為全民強檢應否延遲進行嗎？
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2022-03-07
本港確診數字持續高企，政府早前計劃3月內進行全民強檢，政府專家顧問袁國勇表示，本港已錯過全民強檢的時機，需待疫情回落至每日幾百宗個案才進行。你認為全民強檢應否延遲進行嗎？（本文）
22
2022-03-07
國務院副總理韓正昨日接見港澳全國政協委員。有委員引述，韓正質疑若本港私家醫院不接收新冠肺炎患者，有違「白衣使命」。私家醫院聯會主席何兆煒則指出，私院一直與公院一起抗疫，在自身情況許可下提供可行協助。你認為私家醫院有責任接收新冠患者嗎？
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2022-03-01
全民強制檢測將實行，網上「禁足令」傳言引發市民搶購日用品，你認為應否在強檢期間實施全面禁足令？
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2022-02-28
面對安老院舍人手不足，勞工及福利局局長羅致光於網誌宣布，社署將緊急向內地直接聘用1000名臨時合約照顧員，你認為此舉能否紓緩院舍人手緊張問題？
12
2022-02-25
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，普京指已多次警告西方勿越紅線但未獲理會，強調不是入侵而是迫使烏克蘭放下武器。你點睇今次俄羅斯入侵烏克蘭行動？
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2022-03-07
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2022-03-07
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