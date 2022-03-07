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  • 最新投票︰2022-03-07

    本港確診數字持續高企，政府早前計劃3月內進行全民強檢，政府專家顧問袁國勇表示，本港已錯過全民強檢的時機，需待疫情回落至每日幾百宗個案才進行。你認為全民強檢應否延遲進行嗎？(171人參與)22

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