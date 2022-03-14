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  • 最新投票︰2022-03-14

    醫管局早前宣布採購1,500部內地製抽氣扇，以用作改裝普通病房為負壓病房，每部採購價為$1,000至$2,000，惟有關廠商的香港總代理在訪問時表示雖然在香港並無同款型號出售，但相似型號只需$200就有交易，有聲音質疑這次醫管局的「天價」交易浪費公帑，你認同嗎？(145人參與)14

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