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最新投票︰2022-03-14
醫管局早前宣布採購1,500部內地製抽氣扇，以用作改裝普通病房為負壓病房，每部採購價為$1,000至$2,000，惟有關廠商的香港總代理在訪問時表示雖然在香港並無同款型號出售，但相似型號只需$200就有交易，有聲音質疑這次醫管局的「天價」交易浪費公帑，你認同嗎？
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2022-03-14
公務員事務局更新指引，在第五波疫情中感染新冠病毒後「康復」的公務員，即使快速抗原測試或核酸檢測再呈陽性，仍可上班；不少人擔心感染者仍有傳播力病毒的風險。你認為是次安排恰當嗎？
40
2022-03-14
醫管局早前宣布採購1,500部內地製抽氣扇，以用作改裝普通病房為負壓病房，每部採購價為$1,000至$2,000，惟有關廠商的香港總代理在訪問時表示雖然在香港並無同款型號出售，但相似型號只需$200就有交易，有聲音質疑這次醫管局的「天價」交易浪費公帑，你認同嗎？（本文）
14
2022-03-07
本港確診數字持續高企，政府早前計劃3月內進行全民強檢，政府專家顧問袁國勇表示，本港已錯過全民強檢的時機，需待疫情回落至每日幾百宗個案才進行。你認為全民強檢應否延遲進行嗎？
27
2022-03-07
國務院副總理韓正昨日接見港澳全國政協委員。有委員引述，韓正質疑若本港私家醫院不接收新冠肺炎患者，有違「白衣使命」。私家醫院聯會主席何兆煒則指出，私院一直與公院一起抗疫，在自身情況許可下提供可行協助。你認為私家醫院有責任接收新冠患者嗎？
148
2022-03-01
全民強制檢測將實行，網上「禁足令」傳言引發市民搶購日用品，你認為應否在強檢期間實施全面禁足令？
340
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2022-03-14
公務員事務局更新指引，在第五波疫情中感染新冠病毒後「康復」的公務員，即使快速抗原測試或核酸檢測再呈陽性，仍可上班；不少人擔心感染者仍有傳播力病毒的風險。你認為是次安排恰當嗎？
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2022-03-14
醫管局早前宣布採購1,500部內地製抽氣扇，以用作改裝普通病房為負壓病房，每部採購價為$1,000至$2,000，惟有關廠商的香港總代理在訪問時表示雖然在香港並無同款型號出售，但相似型號只需$200就有交易，有聲音質疑這次醫管局的「天價」交易浪費公帑，你認同嗎？
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