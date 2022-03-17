  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2022-03-17

    香港民意研究所月初調查顯示，行政長官林鄭月娥評分跌至26.6分，民望淨值為負67個百分點，創2020年4月以來新低。你滿意行政長官林鄭月娥的表現嗎？(762人參與)44

    我要投票

    • 意見︰
    • 滿意
    • 不滿意
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (762人參與)

    • 滿意
      • 10%
    • 不滿意
      • 88%
    • 無意見
      • 2%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk