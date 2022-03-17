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最新投票︰2022-03-17
香港民意研究所月初調查顯示，行政長官林鄭月娥評分跌至26.6分，民望淨值為負67個百分點，創2020年4月以來新低。你滿意行政長官林鄭月娥的表現嗎？
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2022-03-17
香港民意研究所月初調查顯示，行政長官林鄭月娥評分跌至26.6分，民望淨值為負67個百分點，創2020年4月以來新低。你滿意行政長官林鄭月娥的表現嗎？（本文）
44
2022-03-17
港股創近十年新低後連日反彈，從低位回升近3千點。你會如何部署？
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2022-03-14
公務員事務局更新指引，在第五波疫情中感染新冠病毒後「康復」的公務員，即使快速抗原測試或核酸檢測再呈陽性，仍可上班；不少人擔心感染者仍有傳播力病毒的風險。你認為是次安排恰當嗎？
51
2022-03-14
醫管局早前宣布採購1,500部內地製抽氣扇，以用作改裝普通病房為負壓病房，每部採購價為$1,000至$2,000，惟有關廠商的香港總代理在訪問時表示雖然在香港並無同款型號出售，但相似型號只需$200就有交易，有聲音質疑這次醫管局的「天價」交易浪費公帑，你認同嗎？
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2022-03-07
本港確診數字持續高企，政府早前計劃3月內進行全民強檢，政府專家顧問袁國勇表示，本港已錯過全民強檢的時機，需待疫情回落至每日幾百宗個案才進行。你認為全民強檢應否延遲進行嗎？
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2022-03-17
香港民意研究所月初調查顯示，行政長官林鄭月娥評分跌至26.6分，民望淨值為負67個百分點，創2020年4月以來新低。你滿意行政長官林鄭月娥的表現嗎？
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2022-03-17
港股創近十年新低後連日反彈，從低位回升近3千點。你會如何部署？
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