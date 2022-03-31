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最新投票︰2022-03-31
英國最高法院院長韋彥德昨宣布，自己及副院長賀知義會辭去香港終院海外非常任法官職務，即時生效。特首林鄭月娥稱二人辭職背後有政治考慮，反對將法官辭任與國安法拉上關係，你認同她的說法嗎？
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2022-03-31
英國最高法院院長韋彥德昨宣布，自己及副院長賀知義會辭去香港終院海外非常任法官職務，即時生效。特首林鄭月娥稱二人辭職背後有政治考慮，反對將法官辭任與國安法拉上關係，你認同她的說法嗎？（本文）
174
2022-03-28
11間國際航空公司聯署向林鄭月娥發信，指香港對機組人員的檢測安排是全球異數，會導致貨機避飛香港，因此呼籲取消對貨機機組人員起飛前及抵港的檢測要求，並建議可參照內地的閉環式管理。你認為香港應否放寬現時的機組檢疫要求？
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2022-03-28
霍啟剛屢次在社交媒體發文，指出「市民難以容忍長時間收緊社交距離措施」，建議「政府應該盡快有序重開運動場地同埋體育場地，特別係優先開放較少身體接觸嘅運動場地，試問吓距離可以超過20米嘅網球運動，又會有幾大風險呢？」你是否認同他的說法？
7
2022-03-21
行政長官林鄭月娥宣布，暫緩推行全民強制檢測，你贊成暫緩全民檢測嗎？
273
2022-03-21
第五波疫情持續，特首林鄭月娥於記者會指污水檢測、圍封強檢有助追蹤疫情。醫管局前行政總裁梁栢賢質疑，當局於疫情高峰期繼續進行污水檢驗，只會重複檢測已確診患者，既浪費資源又擾民，促當局檢視成效，並以資源解決其他問題。你認同梁的說法嗎？
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2022-03-28
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