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  • 最新投票︰2022-03-31

    英國最高法院院長韋彥德昨宣布，自己及副院長賀知義會辭去香港終院海外非常任法官職務，即時生效。特首林鄭月娥稱二人辭職背後有政治考慮，反對將法官辭任與國安法拉上關係，你認同她的說法嗎？(346人參與)174

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