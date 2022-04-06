  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2022-04-04

    前特首、全國政協副主席梁振英日前於社交媒體談及「疫後重建」工作，重提在郊野公園邊陲地帶興建大量非牟利、低密度老人院宿位和護理人員宿舍等，以解決院舍及醫院空間、人手不足問題。你贊成嗎？(324人參與)84

    我要投票

    • 意見︰
    • 贊成
    • 不贊成
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (324人參與)

    • 贊成
      • 84%
    • 不贊成
      • 15%
    • 無意見
      • 1%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
周一加油站