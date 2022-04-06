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  • 最新投票︰2022-04-06

    內地中醫專家組日前訪港視察，組長仝小林表示本港使用中醫藥治療確診者有一定成效，建議港府將中醫藥納入政府醫療系統，並指應建立中醫藥的「應有地位」，除了在應急時使用，亦應在常態下廣泛使用。你認同他的說法嗎？(219人參與)64

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