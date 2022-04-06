etnet TV
新聞
股票
N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
N
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
社創SoIN
報價
|
極速報價
|
全文搜索
會員
產品服務 / 串流版
設定
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
健康
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
投票區
最新投票︰2022-04-06
內地中醫專家組日前訪港視察，組長仝小林表示本港使用中醫藥治療確診者有一定成效，建議港府將中醫藥納入政府醫療系統，並指應建立中醫藥的「應有地位」，除了在應急時使用，亦應在常態下廣泛使用。你認同他的說法嗎？
(219人參與)
64
我要投票
意見︰
認同
不認同
無意見
遞交
重設
投票結果 (219人參與)
認同
87%
不認同
13%
無意見
0%
我要回應
更多投票
2022-04-06
內地中醫專家組日前訪港視察，組長仝小林表示本港使用中醫藥治療確診者有一定成效，建議港府將中醫藥納入政府醫療系統，並指應建立中醫藥的「應有地位」，除了在應急時使用，亦應在常態下廣泛使用。你認同他的說法嗎？（本文）
64
2022-04-04
前特首、全國政協副主席梁振英日前於社交媒體談及「疫後重建」工作，重提在郊野公園邊陲地帶興建大量非牟利、低密度老人院宿位和護理人員宿舍等，以解決院舍及醫院空間、人手不足問題。你贊成嗎？
84
2022-03-31
英國最高法院院長韋彥德昨宣布，自己及副院長賀知義會辭去香港終院海外非常任法官職務，即時生效。特首林鄭月娥稱二人辭職背後有政治考慮，反對將法官辭任與國安法拉上關係，你認同她的說法嗎？
175
2022-03-28
11間國際航空公司聯署向林鄭月娥發信，指香港對機組人員的檢測安排是全球異數，會導致貨機避飛香港，因此呼籲取消對貨機機組人員起飛前及抵港的檢測要求，並建議可參照內地的閉環式管理。你認為香港應否放寬現時的機組檢疫要求？
165
2022-03-28
霍啟剛屢次在社交媒體發文，指出「市民難以容忍長時間收緊社交距離措施」，建議「政府應該盡快有序重開運動場地同埋體育場地，特別係優先開放較少身體接觸嘅運動場地，試問吓距離可以超過20米嘅網球運動，又會有幾大風險呢？」你是否認同他的說法？
9
延伸閱讀
真命天子李家超
4
新文章
半夜突指控Dear Jane主音老公Tim不忠 楊洛婷極速刪文︰玩大咗只係講笑
新文章
李家超請辭 準備參選特首 選委：中央唯一屬意人選
新文章
香港迎來全新「硬管治」
新文章
【FOCUS】冀mRNA成雷霆救兵？國產疫苗研發快馬加鞭
新文章
特朗普挺佩林，測試政壇水溫
新文章
放大顯示
名廚煮場