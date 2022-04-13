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最新投票︰2022-04-13
新一屆行政長官選舉提名期將結束，暫只有前政務司司長李家超提交786張提名票參選，若最後只得一名參選人競逐，你點睇？
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【匯市Easy叻】歐元利率縱歸零，息差拉闊難跌定！
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2022-04-13
新一屆行政長官選舉提名期將結束，暫只有前政務司司長李家超提交786張提名票參選，若最後只得一名參選人競逐，你點睇？（本文）
44
2022-04-11
呼吸系統科專科醫生梁子超表示，疫情現階段，即使以清零為目標，都未必需要全民檢測，並建議以污水監察結果為導向，以地區單位進行強制檢測或透過不同措施令市民接受快速檢測，可達致清零效果，你是否同意他的說法？
113
2022-04-11
英國、加拿大、澳洲等多國奉行與病毒共存政策，相繼放寬入境措施，旅客只要完成接種疫苗就可以免隔離，這會否增加你外出旅行的意欲？
4
2022-04-06
內地中醫專家組日前訪港視察，組長仝小林表示本港使用中醫藥治療確診者有一定成效，建議港府將中醫藥納入政府醫療系統，並指應建立中醫藥的「應有地位」，除了在應急時使用，亦應在常態下廣泛使用。你認同他的說法嗎？
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2022-04-04
前特首、全國政協副主席梁振英日前於社交媒體談及「疫後重建」工作，重提在郊野公園邊陲地帶興建大量非牟利、低密度老人院宿位和護理人員宿舍等，以解決院舍及醫院空間、人手不足問題。你贊成嗎？
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