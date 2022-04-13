  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2022-04-13

    新一屆行政長官選舉提名期將結束，暫只有前政務司司長李家超提交786張提名票參選，若最後只得一名參選人競逐，你點睇？(149人參與)44

    我要投票

    • 意見︰
    • 樂見
    • 失望
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (149人參與)

    • 樂見
      • 62%
    • 失望
      • 27%
    • 無意見
      • 11%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
周一加油站