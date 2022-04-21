學校最快今日起可以復課，政府要求學生每日要先做快速檢測才可上學，但只會向約30萬學童派發快速檢測。新界校長會副主席朱偉林建議，容許已打齊兩針的學生可以隔日檢測，或一周兩檢，沒有打針的學生才要每日檢測。你支持朱的建議嗎？（本文）