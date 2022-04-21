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  • 最新投票︰2022-04-21

    李家超競選辦YouTube頻道被Google停用，Google指涉美制裁政策，李家超則指制裁是無理霸凌。你點睇Google停用李家超競選辦YouTube頻道？(186人參與)54

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    • 應該反制裁Google
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    投票結果 (186人參與)

    • 不合理，應予以譴責
      • 19%
    • 應該反制裁Google
      • 69%
    • 無意見
      • 12%
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