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  • 最新投票︰2022-04-25

    發展局局長黃偉綸表示，待疫情緩和後，正在興建的啟德和竹篙灣社區隔離設施，或有潛質改為過渡性房屋。以往隔離人士都對於隔離設施有不同的負面聲音，你認同政府這個做法嗎？(32人參與)3

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