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  • 最新投票︰2022-05-16

    發展局近日提出加快收地程序新方案，優化政府收地清拆項目下為土地業權人及業務經營者提供的補償安排。不少持份者表示贊成，認為有望掃除收地阻力，亦有關注團體擔心是「慷公帑之慨」及「便宜大地主」，增加政府開支壓力。你認同是次補償安排嗎？(72人參與)62

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